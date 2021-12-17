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Borsa İstanbul devre kesti

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi, satışlar neticesinde 1 saatte 200 puan geriledi ve endeks bazında devre kesici uygulaması geçici olarak üst üste iki kez devreye girdi.

Borsa İstanbul devre kesti
Ekleme: 17.12.2021 - 18:33 Güncelleme: 17.12.2021 - 18:37 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul devre kesti
Borsa İstanbul son haftalarda rekordan rekora koşarken bugün yeni bir gelişme yaşadı. Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında endeks bazında devre kesici uygulanmaya başladı.

Uygulamanın ardından işleme devam edilse de değer kaybı sınır seviyeye gelince devre kesici bu kez ikinci kez devreye girdi.

Bu seçenek daha önce de uygulanmıştı.

"İŞLEMLER KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"

Borsa İstanbul'dan ilk devre kesicinin uygulanmasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.44'te tek fiyat emir toplama, 16.49'da eşleştirme yapılacak ve 16.54'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16.44'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16.54'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16.54'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 16.54'te yeniden başlayacaktır."

İŞLEMLER İKİNCİ KEZ DURDURULDU

Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin çalışmasıyla ikinci kez durduruldu. İşlemlerin, saat 17.24'ten itibaren kaldığı yerden devam edileceği açıklandı.

SAAT 17.24'TEN SONRA İŞLEMLER DEVAM EDECEK

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin ikinci kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin yeniden durdurulduğunu, saat 17.24'ten itibaren seansın kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

KAP AÇIKLAMA YAPTI

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

Açıklamada, saat 16.54 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 17.14'te tek fiyat emir toplama, 17.19'da eşleştirme yapılacak ve 17.24'ten itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 17.14'te tek fiyat emir toplama yapılacak ve 17.24'ten itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 17.24'ten itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 17.24'te yeniden başlayacaktır."

DEVRE KESİCİ NEDİR

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
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