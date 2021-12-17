Bir ülkeyle daha vizeler kaldırılıyor

Türkiye ile Tacikistan arasında yapılan görüşmede vize kısıtlamasının kaldırılması kararı alındı. Bu karara göre ocak ayından itibaren Tacikistan'a vize almadan gidilebilecek.Daha önce Tacikistan, havalimanlarında kapıda vize veriyordu ve ülkeye gitmeden önce Tacikistan websitesi üzerinden kapıda vize başvurusu yapmak gerekiyordu. Yeni alının kararla birlikte hiçbir şekilde vize kısıtlamasına takılmadan ülkeye giriş yapılabilecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, vize müjdesini böyle verdi:"Duşanbe'ye gittiğimizde iş insanlarımızın ekseriyeti bize vize probleminden, bunun ticaretlerini nasıl olumsuz etkilediğinden bahsetti. Bunu başta mevkidaşım Sayın Kabir olmak üzere tüm ilgili makamlara ilettik. Sevgili Kardeşim Kabir dün müjdesini verdi. Ben de buradan paylaşmış olayım; ocak ayından itibaren Tacikistan'a vize kısıtlaması kalkıyor. Buradan vatandaşlarımız vizesiz Tacikistan'ı ziyaret edebilecekler."