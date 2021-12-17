Başkan Erdoğan'dan kritik görüşmeler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile görüştü. Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen liderlerle bugün bir araya geliyor.Başkan Erdoğan ilk görüşmesini, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile gerçekleştirdi.Beşiktaş'ta bulun Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.