Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Kontenjanları

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Ne Zaman?

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

Ankara Üniversitesi tarafından personel alımı yapılacağının belirtilmesiyle beraber konuyla ilgili birçok araştırma yapıldı. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasında Ankara Üniversitesi personel alımı ne zaman ve Ankara Üniversitesi personel alımı başvuru şartları yer alıyor. Rektörlük tarafından yayınlanan ilan 17 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alarak vatandaşlara duyuruldu. Bu sebeple gündem maddeleri arasında yer alan bu ilan birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak en sık araştırılanlar arasındavesoruları sık sık aratılıyor. 4/B sözleşmeli 335 personel alımı için en merak edilenlerden biri de yazılı veya sözlü sınavların yapılıp yapılmayacağı oldu. Söz konusu olan alımların herhangi bir sınav veya sözlüyle yapılmayacağı belirtildi.ve konu hakkında daha fazla bilgiye haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.Ankara Üniversitesi tarafından yayınlanan ilan sonrası 335 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyan birçok vatandaş konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında iseveyer aldı. Konuyla ilgili olarak sık sık aratılanlar birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kontenjanlar şu şekilde belirtildi;-Lise Mezunu: 59 Temizlik Personeli, 70 Hasta Bakım Personeli, 20 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Hemşire, 45 Teknisyen olmak üzere lise mezunu 199 personel alınacak.-Ön Lisans Mezunu: 6 Büro personeli, 50 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 6 Röntgen teknisyeni, 30 Sağlık Teknikeri, 7 Tekniker toplamda 99 personel alınacak.-Lisans Mezunu: 11 Büro personeli, 4 Diyetisyen, 20 Hemşire, 2 Psikolog olmak üzere toplamda 37 personel alınacak.Konuyla ilgili kontenjan dağılımlarını görenlersorusuna cevap aramaya başladı. Konu hakkında birçok araştırma yapılmasıyla belirtilen ilana başvurmak isteyenler en çok bu sorunun cevabını merak ediyor. Başvuruların 17 Aralık 2021 tarihi itibariyle yapılacağı belirtildi. 15 gün sürecek olan başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.ilanının yayımlanmasının ardından konuyla ilgili olarak en merak edilenler arasında Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık sorununun bulunmaması,