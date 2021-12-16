Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Metaverse ile ilgili pek çok hayal var. Bu hayallerden birini Facebook'un, WhatsApp'ın ve Instagram'ın çatı şirketi olan, Mark Zuckerberg'in liderlik ettiği Meta kuruyor. Üstelik sadece Zuckerberg de değil, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates de bu hayalin gerçek olabileceğine inanıyor. Hatta Gates, önümüzdeki iki veya üç yıl içinde çoğu çalışanın toplantılarını metaverse'te gerçekleştireceğini tahmin ediyor. Ancak metaverse'ün gerçek olabilmesi için bazı donanımlara ve yüksek işlem gücüne ihtiyaç olduğunun unutulmaması gerekiyor. İşlemci denildiğinde aklımıza gelen ilk isimlerden biri olan Intel ise yaptığı açıklama ile metaverse konusunda önemli bir sorunun altını çiziyor.INTEL: 'METAVERSE BİR SONRAKİ BÜYÜK PLATFORM OLABİLİR'Intel, sanal evren metaverse ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Intel'in kıdemli başkan yardımcısı Raja Koduri, “Metaverse, World wide web ve mobilden sonraki büyük platform olabilir” dedi. Ancak işlemci üreticisi, meta veri aktarımının olasılıkları konusunda iyimser olsa da yeterli işlem gücü sorununu gündeme getirdi.'ALTYAPIMIZ YETERLİ DEĞİL'Koduri, bu soruna dikkat çekerek, 'Bugün bilgi işlem, depolama ve ağ altyapımız bu vizyonu etkinleştirmek için yeterli değil” açıklamasında bulundu. Yetkili isim, metaverse'ün bilgi işlem kapasitesinde bin kat artışa ihtiyaç duyacağını düşünüyor.Elbette Intel'in metaverse için daha fazla ve daha iyi bilgisayarlara ve sunuculara ihtiyacımız olduğunu söylemesi oldukça önemli. Çünkü Intel, tüketiciler ve veri merkezleri için CPU'lar üretiyor. CPU'lar, metaverse için kilit donanımlardan biri olarak görülüyor. Bu da açıklamanın dikkate alınması gerektiğini gösteriyor.