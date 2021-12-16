Hain suikast planı böyle bozuldu!

PKK, hendek-barikat eylemlerinin intikamını almak için Başkan Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği Siirt mitingini seçti. Teröristler, miting alanına yaklaşamayacaklarını bildikleri için Mardin'in Nusaybin ilçesinden mitinge görevlendirilen Çevik Kuvvet Şube'de görevli polis memurunun aracının altına EYP yerleştirdi.KRİTİK İSİM PKK'LI ŞEYHMUS A.Eylemin nasıl planlandığına dair detaylara ulaşıldı. PKK, eylem için 2015-2016 yıllarında Nusaybin'de gerçeklesen hendek barikat olaylarında ağabeyi öldürülen PKK üyesi Şeyhmus A.'yı seçti. Şeyhmus A.'yı Suriye sahasından arayan Roni kod adlı terörist Fırat İlhan hazırlanan bombayı Artuklu yolunda Şeyhmus A.'ya teslim ettirdi.HÜCRE HAREKETE GEÇİRİLDİBombayı teslim alan hücre harekete geçirilerek bomba, mitinge gidecek polis memurunun aracının altına gece yerleştirildi. Yakalanan Şeyhmus A. ve 3 örgüt üyesi eylemle ilgili bütün detayları anlattı. Bombayı nasıl teslim aldıklarını ve nasıl yerleştirdiklerini itiraf eden Şeyhmus A., bomba bulununca tetikleyici kumandayı dereye attıklarını da itiraf etti.İFADESİNDE 'SURİYE'DEN GELEN BOMBAYI MISIR TARLASINDAN ALDIK' DEDİHain plan Nusaybin'de devreye sokuldu. Erdoğan'ın Siirt mitingine görevlendirilen Nusaybin Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli bir polis memuru sabah evinden çıktıktan sonra birlikte göreve gideceği arkadaşının evinin önünde geldi. Kendisi gibi dış göreve gidecek polis memurunu evinden aldığı sırada arkadaşı araç altında bir cisim farketti.Yapılan incelemede araç altı bomba düzeneği fark edildi. Mıknatısla aracın altına yerleştirilen bombalı düzeneğin tespit edilmesinin ardından olayla ilgili Mardin Emniyet Müdürlüğü ile Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Emniyet güçleri, 6 gün içerisinde polis memurunun aracına bombalı düzeneği yerleştiren 4 şüphelinin izine ulaştı.Polis, Azem D., Seyhmus A, Serhat D. ve Abdülkerim A.'yı gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, Şeyhmus A.'nın evinde 1 adet anahtar sistemine ait verici kumanda ile zanlıların kullandığı dijital materyaller ele geçirildi. SABAH, yakalanan örgüt üyelerinin ifadelerine ulaştı. Abdulkerim A. ifadesinde 29 Kasım sabahı, Seyhmus A.'nın kendisi çağırdığını, birlikte Artuklu ilçesine doğru yola çıktıklarını, yol güzergâhındaki bir petrol istasyonunun çaprazında durduklarını, Şeyhmus'un 100 metre kadar uzaklıkta bulunan mısır tarlasına gittiğini, döndüğünde elinde bir poşetle bombayı getirdiğini anlattı.KARDEŞİ 'HENDEK'TE ÖLDÜRÜLEN PKK'LIYI SEÇMİŞLERBombayı tarladan alan Şeyhmus A.'nın hendek-barikat olaylarında ölen abisi Abdullah A.'nın intikamını alacağını söylediğini anlatan örgüt üyesi Abdulkerim A. Şeyhmus'un getirmiş oldukları bombayı TOKİ konutlarında ikamet eden bir polise ait aracın altına yerleştirdiğini söyledi.'SURİYE SAHASINDAKİ TERÖRİST BENİ ARADI'Bombalı eylem planlayan ve polis memurunun aracının altına bombayı yerleştiren Şeyhmus A. ise eylemin detaylarını ifadesinde tek tek anlattı. PKK üyesi ifadesinde 2015-2016 yıllarında Nusaybin'de gerçeklesen hendek barikat olaylarında ölen ağabeyi Abdullah A.'nın arkadaşı olan Fırat İlhan'ın Suriye ülkesine ait bir numaradan kendisini arayıp, ölen olan ağabeyinin intikamını neden almadığını, intikam almaya niyetlenmesi halinde kendisine yardımcı olabileceğini ve istediği kadar para vereceğini söylemesi üzerine para istemediğini ancak ağabeyinin intikamını almak için eylem gerçekleştirebileceğini söyledi.BOMBA SURİYE'DEN GELDİSuriye sahasındaki terörist Fırat İlhan'ın kendisine Suriye ülkesinden hazırlanmış bombayı göndereceğini söyleyerek eylem gerçekleştirme konusunda karar aldıklarını, ayrıca almış oldukları bu kararı Serhat D. ile paylaştığını anlatan Şeyhmus A., Abdulkerim ile birlikte Fırat İlhan'ın tarif ettiği yere giderek burada bulunan bir erkek şahıstan mavi renkli bir poşet aldığını, söz konusu poşeti Abdulkerim'e verirken içerisinde bomba olduğunu söylediğini, kullandıkları motosikletin çok ısındığı için Azem'i çağırdığını anlattı.BOMBAYI ÇALIDA SAKLAMIŞLARŞeyhmus A. ifadesinde olay günü olan 4 Aralık'a kadar Serhat D.'ın ikamet ettiği binanın bahçesinin çalılıkları arasına gizledikleri bombayı her gün Serhat D. ile birlikte kontrol ettiklerini, 4 Aralık'ta ise Serhat D.'ın gözcülük yapması ile sakladıkları bombayı alarak polis memurunun aracına yerleştirip etkin hale getirdiğini, kumandaya basması halinde bombanın patlayacağını, bombayı koymuş oldukları poşeti de yaktıklarını itiraf etti.Bombanın kumandası ile eve gittiğini, Serhat D.'ın bombanın tespit edildiğini söylemesi üzerine de bombanın kumandasını dereye attıklarını söyleyen terörist polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Seyhmus A,, Abdülkerim A. ve Azem D. sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanırken, gözaltındaki Serhat D.'nin sorgusu sürüyor.