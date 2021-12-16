  • USD: 15,21 - 15,24
  • EURO: 17,20 - 17,23
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekleme: 16.12.2021 - 17:23 Güncelleme: 16.12.2021 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüştü!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.

Elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

Görüşmede, Türkiye'nin yerli elektrikli aracı TOGG'un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar da masaya yatırıldı.

TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü

Videokonferansta, Türkiye'nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.
MHP Lideri Bahçeli'den 'Asgari Ücret' açıklaması! 'İşçi kardeşlerimizin yalnız olmadıkları belgelenmiştir'
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan Suat Özçağdaş’ın davasında yeni gelişme
Asgari ücret 2022’de sürpriz gelişme! Yeni asgari ücret ile birlikte vergiler kalktı
Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıklıyor!
Türkiye'de cani baba Yunus Göç'e tepki yağdı! Facebook'taki o ifade şaşırttı: Böyle olsun istemezdim
16 Aralık Faiz Kararı Ne Oldu? Konut Kredisi Faizleri Düşecek Mi?
CHP'nin zalim Bolu beyi Tanju Özcan boyundan büyük işlere kalkıştı! Fındık Gen Bankası’nı da ortadan kaldırdı
BDDK'dan flaş kredi açıklaması! Bankaları uyardı...
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda! Faiz kararı belli oldu!
Bunlar da CHP'li İBB'de işe alınan Bylock kullanıcıları!
Karamollaoğlu’ndan İBB’ye alınan terör örgütü üyelerine ilişkin açıklama: İnanmıyorum
İBB bunu da yaptı! 100 milyon TL'lik karla mücadele Ağustos'ta sürdü
Küresel güçler çıldırdı! The New York Times, CHP'li İBB'yi kullanarak Halk Ekmek üzerinden Başkan Erdoğan'a saldırmaya başladı
Asgari Geçim İndirimi Belli Oldu Mu? 2022 AGİ Zam Tablosu Açıklandı Mı?
İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Ekşi: 'İBB yönetiminin riskli alanlarda 3 yılda yaptığı konut sayısı sıfır'
EYT'de kritik formül! 3 yıl düzenlemesi geliyor tam 700 bin kişiyi ilgilendiriyor! EYT’de yasası çıktı mı, 3600 prim günü...
Ekrem İmamoğlu CHP'li İBB'yi örgüt evine çevirdi! Terörden hapis yatan da var propaganda yapan da
CHP'li sahte doçent Zulâl Atalay Laçin’in itirafları ortaya çıktı: Diplomaları Google’dan temin ettim
Aksaray'da köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu
Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Instagram'da daha uzun hikayeler paylaşabileceksiniz! İlk kez Türkiye'de fark edildi

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! O davada flaş gelişme...

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

Intel'den dikkat çeken metaverse açıklaması!

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

WhatsApp'ın çökmesine neden olan iPhone hatası

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tahminlerini açıkladı

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor