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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı asgari ücretlerine yönelik zammı duyurdu. Asgari ücrette en alt rakam 4 bin 250 TL olurken, gelir ve damga vergisi de kaldırıldı.

Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı!
Ekleme: 16.12.2021 - 14:01 Güncelleme: 16.12.2021 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 4. ve son kez bir araya gelerek zam miktarını belirledi.

Bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, zam oranının bugün açıklanacağını ve işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söylemişti.

Toplantının ardından belirlenen 2022 asgari ücret zammını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıkladı.

Külliye'den yapılan açıklamanın satır başları şu şekilde;

'Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın Aralık ayında bakanlığımızın nezaretinde çalışan ve işverenler tarafından belirlenmelidir. Önümüzdeki yılın Aralık ayında yine işçi ve işveren bir araya gelecek ve yeni zammı belirleyecek. Bugünkü toplantılarla nihai karar verildi. 4 bin TL'nin üzerinde olması gerektiği yönünde komisyon kararı bildirildi.'

ASGARİ ÜCRET 2022 BELLİ OLDU: 4 BİN 250 TL

'Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir.'

'Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Yok geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaklaşmak doğru değildir. Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bir ülkede siz bu insanları dolarla mı, euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Türk Liramızı kimseye yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılarımız var bunları aşacağız.'

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİLER KALDIRILDI

'Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bununla işvereni 450 TL yükten kurtardık.'

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