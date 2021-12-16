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2023’te ilk gaz karaya ulaşacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz gazının ilk fazının 2023'te karaya ulaşacağını söyledi.

2023’te ilk gaz karaya ulaşacak
Ekleme: 16.12.2021 - 00:20 Güncelleme: 16.12.2021 - 00:28 / Editör: Ozge Selin
2023’te ilk gaz karaya ulaşacak
Filyos Endüstri Bölgesi'nde yer alan operasyon merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Bilgin, 'Deniz tabanındaki doğalgaz üretim sistemi, Karadeniz'de Filyos kıyısından kuş uçuşu 155 kilometre uzaklıkta olacak. Deniz tabanında yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte ve 2 bin 200 metrekarelik bir alan içinde yaklaşık 40 adet üretim kuyusundan gelen doğalgazın toplanmasını ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şekilde kurulacak. İlk fazda günde yaklaşık 10 milyon metreküp, ikinci fazda günde yaklaşık 40 milyon metreküp doğalgaz miktarına ulaşılması planlanıyor' dedi.

YILDA 4 MİLYAR DOLAR

Bilgin, çıkarılacak doğalgazın Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişimine değer katacağını belirterek, 'Bu keşif, Karadeniz'de şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük doğalgaz keşfidir. Projemizde bugüne kadar çok önemli mesafeler aldık. Yılda 4 milyar dolar değer sağlayacak bu projeyi gerçekleştirmek için çalışıyoruz' diye konuştu.
2023’te ilk gaz karaya ulaşacak
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