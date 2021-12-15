Yeni yargı paketinde vatandaş için dev adım

Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hazırlıklarını sürdürdüğü yeni yargı paketinin önümüzdeki yılın öncelikli işleri arasında yer alması bekleniyor. Pakette yer alan en önemli düzenlemelerden biri ise idari sulh sistemi kurulması olacak.YILLARCA MAHKEME BEKLEME DÖNEMİ BİTECEKBu sistem ile vatandaşın kamulaştırma davalarında olduğu gibi bazen on yıllar sürebilen yargılama sürecine girmeden sorunun çözülmesini sağlanması olacak.İŞ YÜKÜ AZALIYOR, TIKANIKLIK ORTADAN KALKIYORÜzerinde çalışılan modele göre bir çok konunun hızla çözümünü sağlayan, iş yükünü azaltan arabuluculuk ve uzlaşma sistemlerine benzer bir modelin idari yani devlet ile ilgili iş ve işlemler içinde kurulacak. Vatandanlar, kamulaştırma, elektrik, su faturalarından kaynaklanan itirazlardan trafik cezalarına kadar devlet ile ilgili işlemlerinde mahkemeye gitmeden önce idari sulh mekanizması ile işini halletmeye çalışacak.SULH KOMİSYONLARIBakanlıklar ve kamu kurumları kendi bünyelerinde sulh komisyonları kuracak. Yaşanan sıkıntılar üzerine mahkemeden önce buralara başvuru yapılacak. Sorunların burada çözümü sağlanacak.Aynı konudaki benzer davlar varsa devlet bunlara bakarak diğer vatandaşlar ile de mahkemelik olmadan sorunu çözmüş olacak. Böylece mahkemelerin yükü de büyük oranda hafifleyecek.