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Kaçak içki ticaretine “Zehir” baskını

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki süreceği belirlenen suç gruplarına yönelik 81 ilde eş zamanlı “Zehir” operasyonu düzenledi. Ankara’dan yönetilen operasyon kapsamında Türkiye genelinde 342 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 60 kişinin gözaltına alınacağı operasyon kapsamında yapılan takip sürecinde 31 ton sahte ve kaçak içkinin ele geçirildiği öğrenildi.

Kaçak içki ticaretine “Zehir” baskını
Ekleme: 15.12.2021 - 09:39 Güncelleme: 15.12.2021 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Kaçak içki ticaretine “Zehir” baskını
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi Başkanlığınca yaklaşan yeni yıl öncesi alkollü içki tüketiminde artış yaşanabileceği, bu durumu fırsata çevirmek isteyen suç gruplarının piyasaya sahte ve kaçak alkollü içki sevkiyatı yapabilecekleri değerlendirilerek 3 ay önce Türkiye genelinde çalışma başlatıldı.

Sahte alkollü içki tüketimi sonucunda alkollü içki zehirlenmelerinin önüne geçilmesi ve Halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkollü içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte ve kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının (KOM) koordinesinde kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde "Zehir" kod isimli operasyon gerçekleştirildi.

342 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimatlarına göre de 60 şüphelinin gözaltına alınması planlandı.

31 TON SAHTE-KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Zehir operasyonu kapsamında yapılan 3 aylık takip süresinde Türkiye genelinde 31 bin 343 litre sahte/kaçak alkollü içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ve 61 şişe alkol aromasının ele geçirildiği öğrenildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerde aramaların devam ettiği, soruşturmanın da geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

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