Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 24 saatlik koronavirüs (KOVİD-19) vaka, vefat ve aşılama tablosunu açıkladı.Bakan Koca, 'KIŞ ŞARTLARINDA hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız.' dedi.GÜNLÜK KOVİD-19 TABLOSU