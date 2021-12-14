Kraliçe'den torununa ilginç Noel hediyesi

12 torunu olan Kraliçe Elizabeth, her Noel onlara çok sevecekleri ve mutlu olacakları hediyeler almaya hevesli.Kraliçe'nin geçen yıl Mehgan Markle ile Prens Harry'nin oğulları iki yaşındaki küçük Archie'ye ise aldığı hediye şaşırttı. Kraliçe'nin torununa waffle makinesi aldığı öğrenildi.Açıklamada bulunan Prens Harry, büyükannesinin kendilerine ne istediğini sorduklarını ve Meghan'ın waffle makinesi istediğini söyledi. Aynı zamanda Archie'nin de bu durumdan çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.Bu yıl Meghan Markle Prens Harry ve 2 çocuğu yılbaşına birlikte girecekler.Kraliçe Elizabeth, son zamanlarda geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle ailesini endişelendirmişti.Ancak geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada iyi olduğu ve sırt ağrılarının geçtiği belirtildi. Geleneksel Noel kutlamasına katılacağı da ifade edildi.