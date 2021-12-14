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İstanbul'da trafik kilitlendi!

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.12 itibarıyla yüzde 87'ye çıktı.

Ekleme: 14.12.2021 - 18:40 Güncelleme: 14.12.2021 - 18:42 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da trafik kilitlendi!
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğunda artış gözleniyor.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor.

Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

TEM OTOYOLU KİLİTLENDİ

D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerlerken, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

D-100 Ankara istikametinde Bahçelievler'den başlayan trafik, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak, Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

TEM Otoyolu'nda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

FSMK'DE ÇİFT TARAFLI YOĞUNLUK OLUŞTU

Kentin Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Kavacık Ataşehir arasında, D-100'de ise Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor.

Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğunun TEM Ümraniye sapağına kadar uzandığı görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü trafik yoğunluğu gözlenirken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 18.12 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü.
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