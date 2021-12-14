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Bill Gates, koronavirüsün 2022'de biteceğinden umutlu

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınının kritik aşamasının 2022'de sona ereceği konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Ekleme: 14.12.2021 - 23:25 Güncelleme: 14.12.2021 - 23:31 / Editör: Ozge Selin
Bill Gates, koronavirüsün 2022'de biteceğinden umutluTüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüsün yeni çıkan Omicron varyantı, endişe yaratıyor.

Avrupa ülkelerinde hızlıca yayılan Omicron nedeniyle ilk can kaybı da İngiltere'de yaşandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, konuyla ilgili Microsoft'un kurusucu Bill Gates'ten de bir yorum geldi.

"2022'DE SONA ERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

GatesNotes isimli blogunda yayınladığı yıllık analiz yazısında Bill Gates, "Bir başka tahminde bulunmak aptalca olabilir ama salgının akut safhasının 2022'de sona ereceğini düşünüyorum." dedi.

Ünlü milyarder, Delta varyantı nedeniyle pandeminin sonunun umduğu kadar yakın bir zamanda gelmediğini ve insanları tam olarak aşılatmak için mücadele ettiğini söyledi.

"OMICRON VARYANTININ ENDİŞE VERİCİ OLDUĞUNA ŞÜPHE YOK"

"Omicron varyantının endişe verici olduğuna şüphe yok." diyen Gates, yeni varyantların teşhis edilmesinin hızı ile aşılar ve antiviral ilaçlarındaki gelişmeler nedeniyle, koronavirüsün 2022 yılında endemiye dönüşebileceği konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.

"GEREKTİĞİNDE GÜNCEL AŞILAR OLUŞTURMAK İÇİN ÇOK DAHA İYİ BİR KONUMDAYIZ"

Gates, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya, potansiyel olarak kötü varyantlara karşı mücadele etmeye şimdiye kadar pandeminin herhangi bir noktasında olduğundan daha iyi hazırlanmış durumda. Gerektiğinde güncel aşılar oluşturmak için çok daha iyi bir konumdayız."

Gates, ayrıca Bill & Melinda Gates Vakfı'nın destekledikleri de dahil olmak üzere araştırmacıların yakında Omicron varyantına dair çok daha fazla bilgiye ulaşmış olacağını ifade ederek, aşılar ve antiviral ilaçlar sayesinde koronavirüsün ölümcüllüğünün gelecekte azalacağını söyledi.

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