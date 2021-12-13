Gümüşhane'de 'Güneş Tapınağı' bulundu

Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde, Yeşilbük beldesi Kızlar Kalesi Göleti mevkisinde kaçak kazılar sonucunda ortaya tarihi bir yapı çıktı.Sözkonusu yapı, uzmanlar tarafından ‘Güneş Tapınağı’ olarak adlandırıldı. Paganizmin dini yapısı olarak Karadeniz bölgesinde ilk keşiflerden birisi olduğu iddia edilen tapınağın paye yapısının en üzerinde bulunan Güneş Gülü’nün, paganizmin sembolü olarak bilindiği belirtildi.ARAMALARDA SONUÇ ELDE EDİLEMEDİKaçak kazılar neticesinde bölgenin hemen hemen her noktasını tahrip eden definecilerin evlerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda bir sonuç elde edilemedi.Yöre sakinleri, bu tarihi yapının definecilerin ellerinden kurtarılmasını ve korunmasını istedi.Kaçak kazılar sırasında ortaya çıkarılan tarihi yapıların fotoğrafları bölgede daha geniş çaplı çalışmalar neticesinde çok büyük tarihi bulgular çıkacağı yorumlarını beraberinde getirdi. Kazı yapılan yerlerin üzerlerinin, defineciler tarafından toprakla, çalı çırpıyla kapatıldığı belirlendi.“BU KAZILAR RASTGELE YAPILAMAZ”Bölgede kaçak kazı yapıldığını sürekli duyduklarını dile getiren Yeşilbük Beldesi Yeşilkent Mahalle Muhtarı Cevdet Yılmaz (48), yörelerindeki tarihi yapının koruma altına alınması gerektiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:“Biz burada geçtiğimiz yaz aylarında kaçak kazılar yapıldığını öğrendik. Bu kazılarla ilgili de bazı resimler geçti bizim elimize. Resimleri tabii ki ilgili birimlere ilettik. Yetkililer bu resimleri incelediler özellikle tarihçilerle görüştük, buranın çok eski bir medeniyete ait olabileceğini söylediler. Burada kaçak kazı yapanlar da belirlendi fakat evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç elde edilemedi. Sonuç olarak biz buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu kaçak kazılarla ilgili ben karakola çağırıldım ve savcılık kararıyla evlerde arama yapılacağını öğrendim. Jandarma ile birlikte gittiğimiz evlerde herhangi bir şeye rastlanmadı. Bu bölgeler çok eskiden beri kazılıyor biz bunu biliyoruz. Burada tarihi taşlar arandığını biliyoruz. Buraya makina gelme şansı yok insan eliyle yapılmış. Ellerinde harita olduğunu duymadım fakat olabilir de bu kazılar rastgele yapılamaz.”“KAÇAK KAZILAR SONUCU ORTAYA ÇIKAN BİR YER”Yapıların kaçak kazılar neticesinde tahrip edildiğini belirten Yeşilbük Belde Belediye Başkanı Sezai Doğan ise, “Bu konuyla ilgili tarihçilerimiz bizleri aradılar. Buradaki fotoğraflar onların eline kadar ulaşmış. Bu fotoğraflar bana da geldi biz de inceledik baktık. İlgili makamlara konuyu bildirdik. Yer tespitini yaptık şu an Müze Müdürlüğü’müzün de haberi var. Bu konuyla ilgili çalışıyoruz inşallah güzel bir şey ortaya çıkaracağız. Tarihçilerimizle görüştük buranın Güneş Tapınağı olduğunu söylüyorlar. Bunu tabİi ki beldemize kazandırabilirsek bir turizm beldesi olacağız. Kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan bir yer. Orada para olduğuna, altın olduğuna inanan insanlar kazı yapmışlar. Bu yapılar kazılar sonucunda hep tahrip edildi. Biz buranın tahrip edilmesini istemiyoruz. Oradaki yapıyı ortaya çıkarıp beldemizin faydasına kullanılmasını istiyoruz. Tarihçilerin söylediğine göre burası M.Ö. 2 binli yıllara kadar dayanıyor.” dedi."YAPILAR TAHRİP EDİLMESİN"Yapıların tahrip edilmemesini dile getiren yöre sakini Köksal Demir de şu sözleri kaydetti:“Beldemiz için önemliyse devletimiz buna el koysun. Burada beldemiz için bir yararı olur belki biz de yararlanırız. Kazı yapanları görmedim bilmiyorum ama tabii ki onlar kazanacağına devletimiz kazansın. Yapılar tahrip edilmesin.""DEVLETİMİZDEN BÖYLE YERLERİ KORUMALARINI İSTİYORUZ"Bir başka yöre sakini Vedat Şahin ise “Biz de buralarda kaçak kazılar olduğunu biliyorduk. Kaçak kazı yapan insanların böyle yerleri tahrip etmeleri çok yanlış. Devletimizden böyle yerleri korumalarını istiyoruz." dedi.