  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor

Batı Trakya Türk azınlığını sistematik olarak görmezden gelen Yunanistan, uluslararası anlaşmaları ihlale devam ediyor. 38 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren İskeçe Türk Birliği Başkanı Ahmetoğlu, “Yunanistan, AİHM’in kararlarını 13 yıldır uygulamıyor” dedi

Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor
Ekleme: 12.12.2021 - 09:35 Güncelleme: 12.12.2021 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor
İskeçe Türk Birliği'nin (İTB) Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle düzenlediği "Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı ve Diğer Azınlıklarla İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarını Uygulamama Politikası" konulu çevrim içi konferansta İskeçe Türk Birliği'nin 38 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi de ele alındı.

Konferansa ev sahipliği yapan İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Birliğin sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmetoğlu, "İsminde Türk kelimesi olduğu için 1927 yılında kurulan ve 56 yıl boyunca yasal bir şekilde faaliyetlerini sürdüren derneğimizin, siyasi bir kararla, ismindeki Türk kelimesinden dolayı, yasal statüsüne mahkeme kararıyla son verildi ve elinden alındı" ifadelerini kullandı.



ÖMRÜMÜZÜ HARCADIK
Bu durumun diğer Türk birlikler için de geçerli olduğunu dile getiren Ahmetoğlu, "Bu ayrımcı ve antidemokratik uygulama her ne kadar AİHM tarafından mahkûm edilse de her ne kadar AİHM Türk azınlık derneklerini ve aynı zamanda Makedon azınlığı derneklerini haklı bulsa da Yunanistan, 13 yıldır AİHM'nin derneklerimizle ilgili kararlarını uygulamıyor ve uygulamamaya da devam ediyor" şeklinde konuştu.

İTB'nin hukuk mücadelesinin uzun yıllardır devam ettiğine dikkati çeken Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Pervin Hayrullah ise "Bizler neredeyse ömrümüzün tamamını İTB davasıyla geçirmiş durumdayız" dedi.

'TÜRK' RAHATSIZLIĞI
Birçok birlik, adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiası ile 1980'li yıllarda kapatılmıştı.

Türk birlikleri konuyu 2005'te AİHM'e taşımıştı. Mahkeme 2007 ve 2008 tarihli kararlarında dernek kurma özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Yunanistan Parlamentosu 2017'de AİHM kararlarının uygulanmasının önünü açmış ancak Türk ismi taşıyan derneklerin resmi faaliyetine izin verilmemesi yönündeki uygulama devam etmişti.


İETT'nin vukuatları bitmiyor! Yerler farklı başrol aynı! İBB'nin iş bilmezliği gözler önüne serildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun CIA bağlantılı daire başkanı Yavuz Saltık'ın FETÖ'cü Ahmet Altan'la dostluğu
Asgari ücret 2022 için son viraja girildi! Bu ayrıntılara dikkat: Asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?
İşkenceye 3 yıl direnen genç: Dünyaya Esed zulmünü anlatıyor
Bakan Murat Kurum'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: 'Bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz
Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyasına güven mesajı
CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar
Uğur Şahin'den Omicron varyantıyla ilgili önemli açıklama: Güvendeyiz diyemem ama...
İşverenler dikkat! e- Tebligat başvuru süresi uzatıldı
Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu
Bakan Koca'dan Omicron açıklaması
Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması
Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni gelişme! HDP'li vekilin kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Trabzonspor, Antalya deplasmanında mağlup oldu
Londra'da art arda 3 patlama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Türkiye’de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma gerçekleştirdi!
Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi