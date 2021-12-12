Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor

İskeçe Türk Birliği'nin (İTB) Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle düzenlediği "Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığı ve Diğer Azınlıklarla İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarını Uygulamama Politikası" konulu çevrim içi konferansta İskeçe Türk Birliği'nin 38 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi de ele alındı.Konferansa ev sahipliği yapan İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Birliğin sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmetoğlu, "İsminde Türk kelimesi olduğu için 1927 yılında kurulan ve 56 yıl boyunca yasal bir şekilde faaliyetlerini sürdüren derneğimizin, siyasi bir kararla, ismindeki Türk kelimesinden dolayı, yasal statüsüne mahkeme kararıyla son verildi ve elinden alındı" ifadelerini kullandı.ÖMRÜMÜZÜ HARCADIKBu durumun diğer Türk birlikler için de geçerli olduğunu dile getiren Ahmetoğlu, "Bu ayrımcı ve antidemokratik uygulama her ne kadar AİHM tarafından mahkûm edilse de her ne kadar AİHM Türk azınlık derneklerini ve aynı zamanda Makedon azınlığı derneklerini haklı bulsa da Yunanistan, 13 yıldır AİHM'nin derneklerimizle ilgili kararlarını uygulamıyor ve uygulamamaya da devam ediyor" şeklinde konuştu.İTB'nin hukuk mücadelesinin uzun yıllardır devam ettiğine dikkati çeken Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Pervin Hayrullah ise "Bizler neredeyse ömrümüzün tamamını İTB davasıyla geçirmiş durumdayız" dedi.'TÜRK' RAHATSIZLIĞIBirçok birlik, adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiası ile 1980'li yıllarda kapatılmıştı.Türk birlikleri konuyu 2005'te AİHM'e taşımıştı. Mahkeme 2007 ve 2008 tarihli kararlarında dernek kurma özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Yunanistan Parlamentosu 2017'de AİHM kararlarının uygulanmasının önünü açmış ancak Türk ismi taşıyan derneklerin resmi faaliyetine izin verilmemesi yönündeki uygulama devam etmişti.