MSB'den gururlandıran paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gururlandırdı. Bakanlık kahraman pilotların envanterde bulunan helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelindiğini gösteren video paylaştı. İşte o göğüsleri kabartan paylaşım...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.Bakanlık yaptığı paylaşımda, 'Bin yılların ardında yoğrulan bir öz, Vatan için ölmeye verilmiş bir söz, Toprağımı bekleyen kahramanım, Titrer heybetinden yerle gök!' dörtlüğüyle 'Kahraman Pilotlarımız envanterimizde bulunan helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla geliyor' ifadelerini kullandı.