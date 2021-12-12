

Max Verstappen Kimdir?



Max Verstappen Formula 1 Şampiyonu Mu Oldu?

Formula 1 yarışı izlemeyi seven çoğu kişinin en merak ettiği sorular arasındavesoruları yer alır. Bu konu kapsamında en çok sevilen yarışmacılar arasında yer alan Max Verstappen hakkında birçok detay araştırılıyor. MAx Verstappen’in Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi vermesi bekleniyor. Bu sebeple en çok merak edilen kişilerden biri de MAx Verstappen’dir. Max Verstappen ''Lewis Hamilton'ı yarış dışı bırakmak istemiyorum, onu yenmek istiyorum'' demesiyle sosyal medyada gündem konusu haline gelmişti. Bu konu kapsamında en merak edilenlerden biri isesorusuydu. MAx Verstappen hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi takip edebilirsiniz.MAx Verstappen 30 Eylül 1997 doğumlu Formula 1 yarışmacısıdır. Bu konuda elde ettiği başarılar birçok kişininsorusunu sormasına neden olmaktadır. Max Verstappen Belçikalıdır. Ve babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotudur. 2014'te Scuderia Toro Rosso takımında Formula 1 yarışlarında yer almaya başladı. Carlos Sainz Jr. Ile yarışarak 2016'da Red Bull Racing'e geçiş yaptı. Red Bull Racing takımında katıldığı ilk yarışta büyük başarı elde etti. 2016 İspanya Grand Prix'ini kazandı. Kariyerindeki ilk birincilik bu yarışla oldu. Böylece Formula 1 tarihinin yarış kazanan en genç pilotu unvanını alarak oldukça tanınan ve popüler bir isim haline gelmiştir. Birçok kişi tarafından tanınan Max Verstappen 12 Aralık saat 16’da Abu Dhabi’de sezonun son yarışında Hamilton’a karşı mücadele edecek. Şampiyonun belli olacağı yarışma için yarış sever birçok insan konuyla ilgili araştırmalara başladı Bu kapsamda Verstappen ile Hamilton’un puanlarının aynı olmasıyla ikili arasında büyük mücadele verileceği bekleniyor. Puan eşitlik durumunun en son 72 yıl önce olduğu belirtildi. Verstappen ile Hamilton’un puanlarının eşit olması 72 yıl sonra yeniden gerçekleşerek oldukça gündem olmuştu.Formula 1 Abu Dhabi GP’nin bugün yapılacak yarışlarını herkes büyük heyecanla bekliyor.sorusu da bu sebeple sık sık araştırılıyor. 12 Aralık saat 16.00’da yapılacak yarış için birçok araştırma yapılıyor. Sezonun son yarışından sonra şampiyonun belli olacak olması birçok kişinin ilgisini çekiyor. Verstappen tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde;‘’Lewis Hamilton benden daha farklı bir sürücü, daha az agresif. Benim gibi yarışmayı bilmiyor. Bunun için de onu suçlayamam çünkü bunu benim babamdan öğrendiğim gibi hiçbir zaman öğrenemedi’’ açıklamalarında bulundu. Verstappen aynı zamanda ‘’Eğer Lewis’in arabasında yarışan ben olsaydım, sezon çoktan bitmişti’’ şeklinde iddialı ifadeler kullandı. Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla yarışla girecek. Abu Dhabi GP’de pole pozisyonu ise Max Verstappen’in oldu. Sergio Perez, Max Verstappen’e verdiği hava koridoru ile takım arkadaşına pole pozisyonunu kazandırdı. Max Varsteppen yarış öncesi ''Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Hamilton'ın kazanmasını destekliyor mu?'' sorusunu ''En azından onların benim tarafımda olduğunu düşünmüyorum. Cidde'de ben ceza alıyorum ama benzer şeyler yaşayan pilotlar hakemlerle görüşmüyorlar bile. Neden kararlar bir anda benim için farklılaşıyor?''