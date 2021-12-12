  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mardin'deki suikast girişimine 3 tutuklama

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer alan polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen ve içinde C-4 plastik patlayıcının da bulunduğu 1,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Mardin'deki suikast girişimine 3 tutuklama
Ekleme: 12.12.2021 - 15:20 Güncelleme: 12.12.2021 - 15:23 / Editör: Ozge Selin
Mardin'deki suikast girişimine 3 tutuklama
Mardin'in Nusaybin'de, 4 Aralık'ta Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı, Nusaybin merkezinde mobese kamera görüntüleri incelemeye alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PROGRAMINDA GÖREVLİYDİ

Emniyet birimleri, Başkan Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli polis memurunun bulunduğu mahallede yaşayanlarında bilgisine başvurdu. EYP'yi inceleyen bomba uzmanları, içinde C-4 patlayıcı olduğunu da belirledi.1,5 kilogram ağırlığında olan patlayıcının tahrip gücünün yüksek olduğu tespit edildi. Patlayıcının, Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda, Suriye'den teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen EYP'nin benzerlik taşıdığı belirlendi.

Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler A.D, S.D., Ş.A. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, S.D. ve Ş.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Mardin'deki suikast girişimine 3 tutuklama
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Dünyanın en önemli firmalarıyla görüşüyoruz
İBB'nin PKK kadrosu part 2! Bakalım Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun buna ne diyecek! 26 Kasım’da örgüte eleman kazandıran kadını...
Kur operasyonu sonrası hortlayan Ahmet Necdet Sezer CHP etkinliğinde! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dibinden ayrılmıyor
İETT'nin vukuatları bitmiyor! Yerler farklı başrol aynı! İBB'nin iş bilmezliği gözler önüne serildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun CIA bağlantılı daire başkanı Yavuz Saltık'ın FETÖ'cü Ahmet Altan'la dostluğu
Asgari ücret 2022 için son viraja girildi! Bu ayrıntılara dikkat: Asgari ücret ve AGİ ne kadar, kaç TL olacak?
İşkenceye 3 yıl direnen genç: Dünyaya Esed zulmünü anlatıyor
Bakan Murat Kurum'dan CHP'ye Kanal İstanbul tepkisi: 'Bürokrat direniyor' yalanını piyasaya sürdünüz
Şımarık Atina, AİHM’i yok sayıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyasına güven mesajı
CHP’li belediyeler vurgun! Milyonluk fonu buharlaştırdılar
Uğur Şahin'den Omicron varyantıyla ilgili önemli açıklama: Güvendeyiz diyemem ama...
İşverenler dikkat! e- Tebligat başvuru süresi uzatıldı
Murat Kurum'dan CHP'ye: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz
Meryem Betül Çavdar dünya şampiyonu oldu
Bakan Koca'dan Omicron açıklaması
Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Bursa'da baldızına evlenme teklif eden kocaya mahkemeden şok karar!

Bursa'da baldızına evlenme teklif eden kocaya mahkemeden şok karar!

Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi