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Kuzuda stok dönemi başladı

Kokorecin başkenti olan Balıkesir'de kuzular kesime gitmeyince, kokoreç sektöründe sıkıntılar başladı. Sektör temsilcileri, kuzuda stok döneminin başladığını söyledi.

Ekleme: 12.12.2021 - 01:21 Güncelleme: 12.12.2021 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
Kuzuda stok dönemi başladıBalıkesir'in gözbebeği olan kuzu kokoreçlerin fiyatları arttı, şehir dışına gönderimler tamamen durdu.

Şu anda köylülerin elindeki kuzuyu kesime göndermemesi kokoreç sektörünü kötü yönde etkiledi.

'KUZUDA STOK BAŞLADI'

Sektörün öncü isimlerinden Erdal Aslanboğa, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

'Kuzuda adeta stok başladı. Maliyetin artmasıyla beraber köylü zarar ettiği için hayvanını kesime göndermiyor. Sektör olarak sıkıntı yaşadığımız bir dönemdeyiz. Kuzu kesilmeyince ister istemez bağırsak ve sakatat bulmakta zorluk çekiyoruz.

'YARIM EKMEK ARASI 40 LİRAYA ÇIKACAK'

Türkiye'nin genel kuzu merkezi Balıkesir'dir. Bağırsak kara borsada olduğundan dolayı fiyatlarda bayağı bir yükselme var. Kokoreç bazı yerlerde 200 liradan başlayıp 400 liraya kadar yükseldi. Yarım ekmek arası ise 25-30 liradan 35-40 liraya çıkacak'
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