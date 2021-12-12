Joe Biden: Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse bedelini ağır öder

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'yı Ukrayna konusunda uyardı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeyi hatırlatan Biden, işgal girişimine karşı Putin'i "açıkça uyardığını" söyledi."KORKUNÇ BİR BEDEL ÖDERSİN"Biden, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'ya doğru ilerlerse, ekonomisi için sonuçları yıkıcı olur. Dünyanın geri kalanının Rusya'ya bakışı önemli ölçüde değişir." dedi.Putin'e seslenen Biden, "Korkunç bir bedel ödersin." ifadesini kullandı."UKRAYNA'YA KARA BİRLİKLERİ TAKVİYESİ MASADA DEĞİL"Rusya'nın olası işgal girişimine ilişkin konuşan Biden, bu durumda ABD kara birliklerinin Ukrayna'ya gönderilme olasılığının "asla masada olmadığını" kaydetti.KARŞILIKLI SUÇLAMALARUkrayna, Rusya'nın muhtemel bir büyük çaplı askeri saldırıya hazırlık olarak çok sayıda askeri sınıra yığdığını söylüyor.Rusya ise herhangi bir saldırıya hazırlandığı şeklindeki söylentileri reddediyor ve Ukrayna ile ABD'yi "istikrarı bozmakla" suçluyor.G7 TOPLANTISINDA GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİG7 maliye bakanları, pazartesi günü çevrimiçi olarak toplanacak. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıya geçmesi halinde olası yaptırımların değerlendirileceği kaydedildi.