  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!

Öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışların ardından, İzmir'in bazı bölgelerinde yollar gölü andırdı.

İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!
Ekleme: 12.12.2021 - 21:35 Güncelleme: 12.12.2021 - 21:43 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!
Havaların soğumasıyla birlikte birçok ilde artan sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor.

İzmir'de de geçtiğimiz haftadan bu yana sağanak yağış etkisini gösteriyor.

Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar, kentin belirli noktalarını sular altında bıraktı.



SU BASKINLARI YAŞANDI

Balçova ilçesindeki alt geçitte yoğun su birikintisi meydana gelirken, Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde yollarda su baskınları yaşandı.

Mahallede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sirenler çaldı. İzmir'in bazı ilçeleri de yağmurdan nasibini aldı.



DERE YATAĞI TAŞTI

Dikili ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, Urla Çeşmealtı sahilinde dere yatağı taştı. Yine Urla ilçesindeki bir dalış okulunun prefabrik yapısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.



'HER YER DARMADUMAN'

Dalış okulunun sahibi Murat Yaman durumu, 'Bitmeyen fırtınalar. Her yer darmaduman.' diyerek paylaştı. Öte yandan, Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan sinema salonunun girişine, tavandan damlayan yağmur sularına karşı leğenler konularak koruma sağlandı.


Asgari ücret zammında son dakika! Dikkat çeken açıklama: 'Zam enflasyonun üzerinde olacak'
İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!
PKK kampında eğitim alan Ferhat Encü HDP'nin yeni İstanbul İl Başkanı oldu
HDP'nin İstanbul Kongresi'nden skandal görüntüler! Öcalan sloganlarıyla PKK marşı okuyup ant içtiler
12 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Kovid-19'un yeni varyantının ana semptomu belli oldu! İşte Omicron varyantı belirtileri...
Bakan Özer duyurdu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
Bakan Kurum Meclis'te HDP'li vekillerin yüzüne vurdu: Siz yaktınız biz yeniden inşa ettik
Mardin'de petrol keşfi coşkusu! 'İnşallah ülkemize çok faydası olur'
Millet İttifakı'nda adaylık krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu veto mu yedi? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş...
Avcılar'da kaza: İETT otobüsleri birbirine çarptı
Melih Gökçek'kendisini FETÖ'cü olmakla suçlayanlara cevap verdi: Şerefsizlik, alçaklık ve hainliktir
Melih Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Mardin'deki suikast girişimine 3 tutuklama
İstanbul’da ‘Gizli stokçuluk’ gözler önüne serildi! Zincir market çalışanları tek tek itiraf etti
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Dünyanın en önemli firmalarıyla görüşüyoruz
İBB'nin PKK kadrosu part 2! Bakalım Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun buna ne diyecek! 26 Kasım’da örgüte eleman kazandıran kadını...
Kur operasyonu sonrası hortlayan Ahmet Necdet Sezer CHP etkinliğinde! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dibinden ayrılmıyor
İETT'nin vukuatları bitmiyor! Yerler farklı başrol aynı! İBB'nin iş bilmezliği gözler önüne serildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun CIA bağlantılı daire başkanı Yavuz Saltık'ın FETÖ'cü Ahmet Altan'la dostluğu
Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Şehir felaketi yaşıyor! Onlarca insan göçük altında

Bursa'da baldızına evlenme teklif eden kocaya mahkemeden şok karar!

Bursa'da baldızına evlenme teklif eden kocaya mahkemeden şok karar!

Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

Meteoroloji'den il il hava durumu uyarısı! Bu illerde olanlar dikkat

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi