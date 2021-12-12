İzmir'de sağanak sonrası yollar göle döndü!

Havaların soğumasıyla birlikte birçok ilde artan sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor.İzmir'de de geçtiğimiz haftadan bu yana sağanak yağış etkisini gösteriyor.Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışlar, kentin belirli noktalarını sular altında bıraktı.Balçova ilçesindeki alt geçitte yoğun su birikintisi meydana gelirken, Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi'nde yollarda su baskınları yaşandı.Mahallede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle sirenler çaldı. İzmir'in bazı ilçeleri de yağmurdan nasibini aldı.Dikili ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken, Urla Çeşmealtı sahilinde dere yatağı taştı. Yine Urla ilçesindeki bir dalış okulunun prefabrik yapısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.Dalış okulunun sahibi Murat Yaman durumu, 'Bitmeyen fırtınalar. Her yer darmaduman.' diyerek paylaştı. Öte yandan, Karşıyaka'daki bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan sinema salonunun girişine, tavandan damlayan yağmur sularına karşı leğenler konularak koruma sağlandı.