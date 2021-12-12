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İşte günün karikatürü
Kasım Özkan CHP'li İBB'deki PKK kadrolaşmasını çizdiği karikatürle eleştirdi.
Ekleme:
12.12.2021 - 12:07
Güncelleme:
12.12.2021 - 12:09 /
Editör:
Ozge Selin
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İşte dikkat çeken o karikatür...
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