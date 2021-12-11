Tarık Mengüç kimdir? Tarık Mengüç kaç yaşında?

Tarık Mengüç Kimdir?



İstanbul Şişli ilçesinin Kuştepe mahallesinde dünyaya geldi. 2004 yılında çıkardığı Şakşuka şarkısı ile adından söz ettiren Tarık Mengüç şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunmaktadır. Tarık Mengüç ilk oyunculuk deneyimini Cennet Mahallesi adlı dizide konuk oyuncu olarak rol almıştır. Peki? İşteve albümleri...Tarık Mengüç 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı ve söz yazarı. Tarık Mengüç, 19 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı olan Kuştepe mahallesinde doğmuştur. Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.2004 yılında "Şakşuka" isimli şarkısıyla çıkış yapmış, giyimi ve dansıyla dikkat çekmiştir. Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini vermiştir. 5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapmıştır. 1999 yılından itibaren 5 yıl boyunca müzik yönetmeni ve aranjör olan Suat Aydoğan'ın asistanlığını yapmıştır. 2004 yılında ise Suat Aydoğan'ın keşfiyle müzik kariyerine başlamıştır.Avustralya'da verdiği bir konserin ardından, önce Avustralya menşeili bir markanın, sonrasında da Nesine.com ve Vodafone'un reklam yüzü olmuştur.İlk televizyon ve sinema kariyerine 2006 yılında "Cennet Mahallesi" isimli dizide konuk oyuncu olarak başlayan Mengüç, sonrasında Şafak Sezer'in başrol oynadığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli filmde Roman Bekir karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2012 yılında "İkizler Firarda" isimli filmde rol almıştır.2013 Rock'n Coke festivalinde açılış sahnesini almıştır. Bir rock festivalinde 9/8'lik müzikle ilk kez sahne alan Mengüç, festivalin reklam çalışmalarını yapan C-Section ajansın tanıtım klibinde rol almış ve tanıtım şarkısını söylemiştir. Bu tanıtım müziği ve klibiyle Kristal Elma'da 7, Felis'te 5 ve Mix Awards'ta 3 ödül kazandırmıştır.2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye isimli yarışma programına katılmıştır.