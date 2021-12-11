  • USD: 13,83 - 13,86
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tarık Mengüç kimdir? Tarık Mengüç kaç yaşında?

Tarık Mengüç son dönemin bilinen roman şarkıcıları arasında yer almaya devam ediyor. Kariyerine 2004 yılında çıkardığı Şakşuka isimli şarkı ile adından söz ettiren Tarık Mengüç, İstanbul Şişli ilçesine bağlı Kuştepe mahallesinde dünyaya geldi. Peki Tarık Mengüç kimdir? Tarık Mengüç kaç yaşında?

Ekleme: 11.12.2021 - 20:46 Güncelleme: 11.12.2021 - 20:49 / Editör: Ozge Selin
Tarık Mengüç kimdir? Tarık Mengüç kaç yaşında?
Tarık Mengüç İstanbul Şişli ilçesinin Kuştepe mahallesinde dünyaya geldi. 2004 yılında çıkardığı Şakşuka şarkısı ile adından söz ettiren Tarık Mengüç şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunmaktadır. Tarık Mengüç ilk oyunculuk deneyimini Cennet Mahallesi adlı dizide konuk oyuncu olarak rol almıştır. Peki Tarık Mengüç kimdir? Tarık Mengüç kaç yaşında? İşte Tarık Mengüç şarkıları ve albümleri...

Tarık Mengüç Kimdir?


Tarık Mengüç 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı ve söz yazarı. Tarık Mengüç, 19 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı olan Kuştepe mahallesinde doğmuştur. Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

2004 yılında "Şakşuka" isimli şarkısıyla çıkış yapmış, giyimi ve dansıyla dikkat çekmiştir. Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini vermiştir. 5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapmıştır. 1999 yılından itibaren 5 yıl boyunca müzik yönetmeni ve aranjör olan Suat Aydoğan'ın asistanlığını yapmıştır. 2004 yılında ise Suat Aydoğan'ın keşfiyle müzik kariyerine başlamıştır.

Tarık Mengüç Kimdir?

Avustralya'da verdiği bir konserin ardından, önce Avustralya menşeili bir markanın, sonrasında da Nesine.com ve Vodafone'un reklam yüzü olmuştur.

İlk televizyon ve sinema kariyerine 2006 yılında "Cennet Mahallesi" isimli dizide konuk oyuncu olarak başlayan Mengüç, sonrasında Şafak Sezer'in başrol oynadığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli filmde Roman Bekir karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2012 yılında "İkizler Firarda" isimli filmde rol almıştır.

2013 Rock'n Coke festivalinde açılış sahnesini almıştır. Bir rock festivalinde 9/8'lik müzikle ilk kez sahne alan Mengüç, festivalin reklam çalışmalarını yapan C-Section ajansın tanıtım klibinde rol almış ve tanıtım şarkısını söylemiştir. Bu tanıtım müziği ve klibiyle Kristal Elma'da 7, Felis'te 5 ve Mix Awards'ta 3 ödül kazandırmıştır.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye isimli yarışma programına katılmıştır.
Tahir Güven'in öldürüldüğü saldırıya ilişkin yeni gelişme! HDP'li vekilin kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Trabzonspor, Antalya deplasmanında mağlup oldu
Londra'da art arda 3 patlama!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Türkiye’de ilaç bulunamıyor' haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den iş dünyası ile önemli buluşma gerçekleştirdi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den CHP açıklaması: Ajanslara trilyonlarca para dökülüyor
Sağlık Bakanlığı 11 Aralık 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Meteoroloji'den İstanbul ve İzmir için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...
Galatasaray'da dev operasyon! 3 transfer geliyor, Fatih Terim 3 ismin biletini kesti!
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye çok ağır sözler: Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar...
Milli Savunma Bakanlığı 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
MHP'li Lideri Devlet Bahçeli bu sözlerle duyurdu! Tarihi bir adım attık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Tam 1 milyon! Bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam...
CHP’li Zeydan Karalar ilçe belediye başkanı olduğu zaman yolu sattı! Halkın çilesi başladı...
Başkan Erdoğan'dan Teşkilat Akademisi'ne video mesaj: 'Bu hikayenin kahramanları sizlersiniz'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan erken seçim ve yeni anayasa açıklaması
Tahir Güven cinayetinde son dakika gelişmesi: 26 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Stratejik İletişim Zirvesi'ne video mesaj! Dezenformasyon milli güvenlik sorunu haline gelmiştir
Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı
Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Mehmetçiğin yeni yardımcısı METİ Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

Düzce'de oğlunu ziyarete gitmişti! 6. kattan düşüp öldü....

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

İngiliz uzmanlardan korkutan senaryo: 75 bin ölüm olabilir

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Bir parmak 4 milyona neden oldu! Yaşlı adamın güveni başına büyük iş açtı

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi

Benzinli ve dizel araçların fişleri çekiliyor! Volkswagen, Mercedes, BMW, Renault, Fiat ve diğerleri resmen açıkladı, tarih verdi