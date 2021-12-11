Bakan Koca'dan Omicron açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, süper varyant da denilen Kovid-19'un Omicron mutasyonu için "Omicron varyantı bizde var, şu ana kadar 6 vaka tespit edildi, 5 İzmir, biri İstanbul. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif ayaktan takip edilen sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşın tereddütü olmasın. Bulaşıcılığı daha fazla ama etkisinin ön belirtilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Yapılması gereken vatandaşımızın bugüne kadar olduğu gibi tedbirlere devam etmesidir" dedi.