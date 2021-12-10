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UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimleri Ne Zaman? Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri Kimler?

Dün oynanan maçın ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı kesinleşti. Bu sebeple en merak edilenler arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimleri ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimleri UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimleri ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimleri saat kaçta? Fenerbahçe muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...

Ekleme: 10.12.2021 - 10:03 Güncelleme: 10.12.2021 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimleri Ne Zaman? Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri Kimler?
Fenerbahçe'nin birçok kişi tarafından heyecanla beklenen Eintracht Frankfurt maçının beraberlikle bitmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçının sonuncusunun oynanacağı maç heyecanla bekleniyordu. Sow tarafından atılan golle 1-0 öne geçen rakip 42. dakikada Fenerbahçeli oyuncu Berisha tarafından atılan golle sonuçları eşitledi. Karşılaşmanın berabere bitmesinin ardından birçok kişi UEFA Avrupa Konferans Ligi hakkında araştırma yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hangi takımlarla oynayacağı merak ediliyor. Grubunu 2. sırada bitiren takımlarla oynanacak olan maçların kura çekimleriyle belirlenmesi bekleniyor. Bu sebeple UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi ne zaman ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri sık sık araştırılıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi ne zaman ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri Kimler?


Dün oynanan maçın berabere kalmasının ardından konuyla ilgili olarak birçok detay merak edildi. Bu sebeple UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacak olan takımın rakipleri de merak ediliyor. Bu kapsamda UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi ne zaman ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler sorusu sık sık aratılıyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu için son maçını dün akşam saatlerinde oynadı. Eintracht Frankfurt ile oynanan maçta Sow tarafından atılan golle rakip takım öne geçti. Ardından Fenerbahçeli oyuncu Berisha 42.dakikada gol atarak durumu eşitledi. Maçın berabere bitmesinin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etmesi bekleniyor. Bu sebeple en çok merak edilenler arasında Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler sorusu yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri;

-Maccabi Tel Aviv

-Partizan

- Bodo/Glimt

-Randers, Slavia Prag

-PAOK

-Karabağ

-Vitesse

-Tottenham.

Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri Kimler?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi Ne Zaman?


Fenerbahçe'nin rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu maçının sonuncusunu oynayan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etmesi bekleniyor. Bu sebeple en çok aratılanlar arasında UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman ve UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta soruları yer alıyor. Fenerbahçe'nin oynayacağı takımın da belirleneceği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 13 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyor. İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılacak olan kuranın saat 18.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri Kimler?

UEFA Avrupa Konferans Ligi formatı

Fenerbahçe'nin dün oynadığı D grubu maçının sonuncusunun ardından konuyla alakalı olarak birçok araştırma yapıldı. Bu kapsamda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin oynayacağının kesinleşmesinin ardından kura çekimlerinin ne zaman ve nerede yapılacağı sık sık aratılıyordu. Ayrıca UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin formatının nasıl olduğu da merak ediliyor. Bu ligi kazanan 8 takım son 16 turuna çıkacak. Üçüncü bitirenler ise play-off oynayarak kazan takımın son 16 turuna katılmasına hak sağlanacak.
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