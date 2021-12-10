Başkan Erdoğan İSİPAB Konferansı'na katılacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen İSİPAB 16'ncı Konferansı'nın bugünkü toplantısına katılacak. Konferansın teması "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" olacak. Başkan Erdoğan'ın toplantıdaki açılış konuşmasının ardından heyetler, cuma namazını Ayasofya-i Kebir

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği 16'ncı Konferansı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde İSİPAB Genel Komitesinin 23. oturumu gerçekleştirildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İSİPAB İcra Komitesinin bugün başlayan 46'ncı toplantısına katıldı.Konferansa üçüncü kez ve 6 yıl aradan sonra ev sahipliği yapmaktan, dönem başkanlığını devralmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Şentop, Burkina Faso'yu yürüttüğü başarılı dönem başkanlığından dolayı tebrik etti.BAŞKAN ERDOĞAN MESAJLARINI İSİPAB'DAN VERECEKKonferans, "Paylaşım, Vicdan ve İslam: Filistin, Göç ve Afganistan" temasıyla gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak. Başkan Erdoğan'ın toplantıdaki açılış konuşmasının ardından heyetler, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılacak.