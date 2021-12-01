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Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!

Twitter kişilerin kendilerini içeren fotoğraf ve videoların kaldırılmasını sağlayacak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Ekleme: 1.12.2021 - 11:51 Güncelleme: 1.12.2021 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Twitter’dan kişisel verilerle ilgili önemli adım!
Özel hayatın mahremiyetine ilişkin mevcut kuralları genişleten şirket, kullanıcılara kendilerine ait fotoğraf ve videoların başkalarınca paylaşılması durumunda Twitter'ın bu görüntüleri kaldırılmasını talep etmesine imkan tanıyacak.

Kişisel bilgilere yönelik mevcut yasağı, medya içeriklerini de kapsayacak şekilde genişleten Twitter böylelikle taciz veya mahremiyet ihlallerini önlemeyi amaçlıyor. Ancak bu düzenleme, 'kamu yararına paylaşılan veya kamu söylemine değer katan' paylaşımları istisna olarak ele alacak.

MAHREMİYETİN İHLALİNİ ENGELLEYECEK

Twitter Güvenliği tarafından değişikliğe ilişkin yapılan açıklamada 'Fotoğraf ve video gibi kişisel medya içerikleri bir kişinin bireysel mahremiyetini ihlal edebilir ve duygusal ya da fiziksel zarara neden olabilir. Özel medya içeriklerinin kötüye kullanımı herkesi etkileyebilir, fakat kadınlar, aktivistler, muhalifler ve azınlık toplulukları mensuplarını çok daha fazla etkileyecektir' ifadelerine yer verildi.

Yeni düzenlemenin tüm gerçek kişilerin görsellerde yer alan kişilerin izni olmadan paylaşılan her çeşitteki medya içeriklerini kapsadığı belirtilirken, Twitter'ın hangi durumlarda görselleri kaldıramayacağına ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, düzenleme ünlü sanatçılar ve siyasetçiler gibi halka mal olmuş kişilerin görüntülerini kapsamayacak. Twitter aynı zamanda cinsel içerik barındıran görüntülerin rıza dışında paylaşılmasının yasaklanması gibi mevcut kuralların yanı sıra diğer bir takım durumları da dikkate alacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Hesap sahiplerinin şiddet içeren bir eylem sonrasında ya da kamu yararı nedeniyle haber değeri taşıyan bir olayın parçası olmak gibi bir kriz durumundaki birine yardım etmek amacıyla kişilerin fotoğraflarını ya da videolarını paylaşabildiği durumlar olduğunun farkındayız. Ve bu durumlar bir kişinin bireysel güvenlik risklerinden daha ağır basabilir.'

BASINDA YER ALAN GÖRSELLER İSTİSNAİ

Twitter, bu gibi durumlarda basın organlarında yayınlanan görüntüleri kaldırmayabileceğini belirtirken, 'belirli bir görsel ve beraberindeki tweet toplumsal söyleme değer katıyor, halkın yararına paylaşılıyor, yada toplumla ilgiliyse' görsellerin kaldırılmasını bu durumları dikkate alarak değerlendireceğini kaydetti.

Amaç her ne kadar internet üzerindeki taciz ve zorbalık kampanyaları kapsamında paylaşılan fotoğraf ve videoları kaldırmak olsa da, pratikteki uygulamasının, Twitter'ın belirli bir duruma ilişkin nüansları kendi başına yargılamasına bağlı olacak.
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