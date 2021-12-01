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Seri küfürbaza ceza yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine ağır hakaretler ve küfürler eden Mitat Güçlü Karataş’a birçok dava açıldı. Bu davalardan sadece birinde ceza alan Karataş’ın başka sabıkası olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakılarak ceza ertelendi. Başka bir davada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “geri zekalı” diyen, Erdoğan’ın sonunun idam edilen Kaddafi, Saddam ve Çavuşesku gibi olacağını belirten Karataş hakkında beraat kararı verildi. Erdoğan ailesine yönelik hakaret davaları devam eden Karataş, bu arada sosyal medyadan hakaretlerine devam ediyor.

Seri küfürbaza ceza yok
Ekleme: 1.12.2021 - 15:08 Güncelleme: 1.12.2021 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
Seri küfürbaza ceza yok
Mitat Güçlü Karataş hakkında ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının 2018 yılında yapmış olduğu şikayet sonucunda İstanbul Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2020 yılında karara bağlanan bu davada mahkeme Karataş'a Türk Ceza Kanunu'na göre 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza verdi. Ancak daha önce sabıkası olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakılarak bu ceza ertelendi.

BU HAKARETLERE BERAAT VERİLDİ

2019 yılında da CİMER'e yapılan vatandaş ihbarları üzerine Cumhurbaşkanına küfür ve hakaretleri nedeniyle Karataş hakkında yeni bir dava açıldı.
Bu paylaşımlarda ise Karataş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının içinde bulunduğu bir görsele 'Peygamberleri getirseniz hatta Allah sizin için özel ayetler indirse acı sonucu değiştiremeyeceksiniz…', 'Uluya uluya yalvararak, çığlık çığlığa hesap vereceksiniz.

Kaddafi, Saddam, Çavuşesku ne ki…' şeklinde ifadeler kullandığı aktarıldı.

Bir başka paylaşımında da 'Reis'i suçluyorsunuz ama bütün suç CHP'nin daha çok fabrika yapsalardı ekonomik kriz olmazdı. Reis satacak bir şey bulamıyor simdi!!' şeklinde görsel paylaşım yapıp, 'Ey Allah'ım bu kadar gerizekalıyı neden yarattın hadi bir hata yaptın peki niye hepsini aynı topraklara fırlatıp attın..?' şeklinde hakaretlerde bulundu.

ŞAŞIRTAN GEREKÇE

İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bu davada Karataş hakaret içeren paylaşımları kendisinin yapmadığını, paylaşımın yapıldığı Facebook hesabının çalıştığı şirkete ait olduğunu savundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetiminden alacağı olduğunu ve bu konu ile ilgili bir takım kişileri şikayet edip görevlerinden aldırdığını iddia eden Kataraş, bundan dolayı hakkında davalar açıldığını öne sürdü. Mahkeme de beraat kararı verdi. Karada, sanığın şirket hesabından Cumhurbaşkanına yönelik yaptığı paylaşımların rahatsız edici, ağır eleştiri ve kaba söz niteliğinde olmakla birlikte; açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olmadığı belirtildi. Sanığın paylaşımındaki 'geri zekalı' ifadesinin ise hakaret olduğu ancak bu ifadeyi de isim belirtmeden söylediği için kimi hedef aldığının anlaşılmadığı kaydedildi.

TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Mitat Güçlü Karataş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik hakaretlerden dolayı yargılanmaya ise devam ediyor. Bilal Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sürekli ertelendiği için henüz karar açıklanmadı.
Karataş'ın Sümeyye Erdoğan'a yönelik bir başka hakaretiyle ilgili de savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.
Bu arada Karataş, istikrarlı bir şekilde sosyal medyadan Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlerine devam ediyor.
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