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Melih Gökçek'ten olay açıklamalar!

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Melih Gökçek'ten olay açıklamalar!
Ekleme: 1.12.2021 - 14:36 Güncelleme: 1.12.2021 - 22:38 / Editör: Ozge Selin
Melih Gökçek'ten olay açıklamalar!
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında önemli açıklamalarda bulunuyor.


''TELEVİZYONDA TARTIŞALIM''

Ahmet Hakan ve Hakan Bayrakçı'nın sorularını yanıtlayan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ''Mansur Yavaş'la televizyonda tartışalım teklifinde'' bulundu.

''KONUŞMALARINI AJANS AYARLIYOR''

Önemli açıklamalarına devam eden ABB eski Başkanı Melih Gökçek: '' Mansur Yavaş her çıktığı mecliste benimle başlıyor benimle bitiriyor, gerçekten çok çapsız bir insan. Yavaş'ın emrinde çok ciddi bir trol ekibi ve ajans var, tek popülerliği bu yüzdendir. Konuşmalarını ajans ayarlıyor.' ifadelerine yer verdi.

Tarafsız Bölge'de sorulara yanıt veren ABB eski Başkanı Melih Gölçek, 380 dinozorun maliyetinin 5 milyon TL olduğunu söyledi.

GÖKÇEK ANKAPARK'I NEDEN YAPTI?

Ahmet Hakan, Melih Gökçek'e Ankapark'ı neden yaptığını sorduğu sorusu üzerine, Gökçek; belediye başkanı olarak kalsaydım Ankapark çalışırdı' dedi.

SAYIN GÖKÇEK'İN MANSUR'LA SORUNU NE?

''Ahmet Hakan davet et programa birlikte tartışalım herkes boyunun ölçüsünü alsın.''

''ANKARA EN BÜYÜK PARA VURGUNU DÖNEMİNİ YAŞIYOR''

ABB eski Başkanı Melih Gökçek:''Şuan da Ankara tarihinin en büyük para vurgunu dönemini yaşıyor! Sayıştay raporlarını kabul etmiyorlar, Sayıştay böyle ihale yapamazsın diyor Mansur'un talimatıyla 2. ihale yapılıyor.''


Ayrıntılar geliyor...





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