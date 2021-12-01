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Eren-9 Ağrı Tendürek Operasyonu başlatıldı!

Terör örgütü PKK'ya karşı Ağrı ve Iğdır'da Eren-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş operasyonu başlatıldı.

Eren-9 Ağrı Tendürek Operasyonu başlatıldı!
Ekleme: 1.12.2021 - 09:10 Güncelleme: 1.12.2021 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Eren-9 Ağrı Tendürek Operasyonu başlatıldı!
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Ağrı ve Iğdır İllerinde 'EREN KIŞ-9 (AĞRI - TENDÜREK) ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN KELEŞ' Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (910) personel (77) operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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