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Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı!

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Öte yandan Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde karla karışık yağmur ve sis etkili olurken, ulaşımda aksama meydana geldi.

Ekleme: 1.12.2021 - 10:21 Güncelleme: 1.12.2021 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı!Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesinde etkili olan kar yağışı otomobilleri beyaza bürüdü. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tedbir amaçlı bekledi. Ankara'da gece sıcaklık -1'i bulurken, gün içinde ise 5 derece olacak.

BOLU DAĞI'NDA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE SİS

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde bu sabah karla karışık yağmur ve sis etkili oldu. Sis özellikle Bolu Dağı'nın Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılarak, 10 metreye kadar düşen görüş uzaklığı, artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle düşük hızda ilerledi.

Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK ÜLKE GENELİNDE AZALACAK

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ile 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
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