Selahattin Demirtaş Eşi Kimdir? Başak Demirtaş Kimdir?

Başak Demirtaş Kimdir?









Başak Demirtaş Ne Öğretmeni?



Selahattin Demirtaş Kimdir?

Başak Demirtaş, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi olması sebebiyle oldukça merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Çoğu kişivegibi soruları merak etmektedir. Öğretmenlik yaptığı okulda 774 gün raporlu olduğu iddialarından sonra gündemden düşmeyen Başak Demirtaş bu sebeple tanınırlığı giderek artan isimler arasında yer almaktadır.vesoruları bu sebeple oldukça araştırılmaktadır. Özellikle eşinin tutuklanmasından sonra sık sık gündeme gelerek oldukça konuşulan açıklamalarda bulunmuştu.Başak Demirtaş 1997 yılında Diyarbakır'da doğdu. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunudur. Başak Demirtaş babası hakkında da yaptığı açıklamalarla konuşulmuştu. Babasının yoksul bir işçi emeklisi olduğunu ve hapse girdiğini belirtmişti. Okulu bittikten sonra 2002 yılında Selahattin Demirtaş ile evlendi. Şuanda 7 ve 11 yaşında iki kız çocuğuna sahiptir.İkinci çocuğunun doğumu sırasında yaşadığı talihsizlikler sebebiyle 7 aylık dünyaya getirdiğini ve bu sebeple öğretmenlik yaptığı okuldan sağlık raporu aldığını belirtmiştir. Fakat iddialara göre Başak Demirtaş'ın 774 gün okula gitmeyerek maaşını almaya devam ettiği belirtildi. Bu sebeple Başak Demirtaş linç edilerek gündem haline geldi. İddiaların doğru olmadığını belirtse de bu günden sonra gündemden düşmeyerek tanınır hale geldi. Bu sebeplevegibi sorular merak edilmeye başlandı. Ardından siyaset dünyasına girerek yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye başladı.Başak Demirtaş sosyal medya üzerinde patlayan rapor tartışmalarından sonra çoğu kişisorusunu merak etmeye başladı.Başak Demirtaş anasınıfı öğretmenidir. 14 yıldır öğretmenlik yapmakta olan Başak Demirtaş'ın son 7 yıldır raporlu olduğu ileri sürülmüştü.Edirne'de cezaevinde tutuklu halde bulunan Selahattin Demirtaş hakkında birçok konu merak edilmektedir.vesorusu oldukça merak edilmektedir.de oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Selahattin Demirtaş 10 Nisan 1973 Elazığ doğumludur. Elazığ'ın Palu ilçesinde dünyaya gelen Demirtaş'ın anne adı Sadiye, baba adı ise Tahir'dir. 7 kardeşe sahip olan Selahattin Demirtaş Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Kız kardeşi Aygül Demirtaş ile bir süreliğine avukat olarak çalışmıştır.2002 senesinde Başak Demirtaş ile evlenerek iki kız çocuğu sahibi olmuştur. 2006 senesinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Diyarbakır milletvekili olarak tanınmıştır. 1 Şubat 2010 tarihinde de Barış ve Demokrasi Partisi eş genel başkanlığı görevinde bulunmuştur. Zazaca, İngilizce ve Kürtçe konuşabilmektedir. 22 Haziran 2014 yılında Figen Yüksekdağ ile HDP eş başkanlığı yapmıştır. 2014 yılında yapılan Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne katılmıştır fakat başarılı olamamıştır. 4 Kasım 2016 senesinde Figen Yüksekdağ ve diğer 9 HDP'li milletvekiliyle ‘suç örgütü kurmak' ve ‘suç örgütü üyesi olmak' nedeniyle tutuklanmıştır. Şuanda halen Edirne cezaevinde tutuklu bulunmaktadır.