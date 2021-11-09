Sedat Peker’in Eşi Kimdir? Özge Peker Kimdir?



Özge Peker Kimdir?

Özge Peker Mesleği



Özge Peker Çocuğu Var Mı?

Sedat Peker Kimdir?

Sedat Peker Nereli?

Sedat Peker son zamanlarda oldukça gündeme gelen isimler arasında yer almaktadır. Bu sebeple Sedat Peker'in ailesi de ilgi odağı haline gelmiştir. Özellikle Sedat Peker eşi oldukça merak edilmektedir.vesoruları oldukça araştırılmaktadır.vesorularına cevap almak için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.olarak araştırılan Özge Peker 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Hukuk Fakültesi mezunu olarak Avukatlık görevini yapmaya başlamıştır.Özge Peker 2008 senesinde Sedat Peker ile dünya evine girmiştir. Özge Peker çocuğu var mı? 5 çocuk annesi olan Özge Peker'in 3 erkek 2 kız çocuğu bulunmaktadır. Instagram hesabının kilitli olmasıyla ve profilinde ‘sadece kadınlar' yazmasıyla da oldukça gündeme gelmiştir. Özge Peker özellikle cezaevinde evlenmesi sebebiyle de oldukça konuşulmuştur.sebebiyle de oldukça merak edilen kişiler arasında yer almaktadır. Hukuk Fakültesi mezunu olan Özge Peker evlenmeden önce uzun bir söre avukatlık mesleğini sürdürmüştür. Fakat evlendikten sonra mesleğini bırakmıştır.sebebiyle de çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. İki kız ve 3 erkek çocuğu annesi olan Özge Peker'in toplam 5 çocuğu bulunmaktadır.Sedat Peker 26 Haziran 1971 senesinde dünyaya gelmiştir. 1990 senesinde arkadaşıyla yaptıkları bir girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dolandırıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suç işlemiştir. Birçok kez hapis cezasına çarptırılmasının ardından 2005 yılında Kelebek Operasyonu adı altında tutuklanarak hapse girmiştir.Dava 2007 yılında sonuçlanmıştır. 14 yıl hapis cezası aldıktan sonra cezasına 1 yıl 3 ay daha ekleme yapılmıştır. 2014'te ise yasa değişikliği sebebiyle ve tutukluluk süresinin aşılmasıyla tahliye edilmiştir.Ayrıca Özge Peker ile yaşadıkları ilişki hakkında birçok açıklamada bulunmuştur. Silivri cezaevinde kaldığı sırada ziyaret gününde kar yağdığında gardiyanların “Boşuna bekleme. Yollar kapalı” sözlerine rağmen eşini bekleyerek şu sözleri söylemiştir; 'Cezaevi için özgür insanlar orası cehennem diyorlar ya eşim 10 senedir her gün bu cehenneme geliyor. Ancak ben şundan bile eminim ki bırakın cezaevini ben gerçek cehenneme bir gün gidersem eşimin sorgusuz olarak her ne pahasına olursa olsun oraya bile geleceğini biliyorum.'Sedat Peker mafya lideri olmasıyla ve organize suç örgütü kurması sebebiyle birçok kez hapis cezasına çarptırılmıştır. Özellikle son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelerek merak konusu olmuştur.sorusu da oldukça merak edilen sorular arasındadır. Sedat Peker Sakarya doğumludur. 1970 yılında dünyaya gelmiştir.Sedat Peker 50 yaşındadır.