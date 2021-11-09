Hulusi Akar Eşi Kimdir? Şule Akar Kimdir?



Şule Akar Kimdir?

Şule Akar Ne İş Yapıyor?

Hulusi Akar Kimdir?

Hulusi Akar Çerkez Mi?

Hulusi Akar'ın Kaç Çocuğu Var?

Genelkurmay Başkanıolarak bilinen ve ismi sıklıkla aratılan Şule Akar hakkında birçok konu merak edilmektedir. Özelliklevegibi konular en merak edilen konulardandır. Şule Akar iki çocuk sahibidir. Bir kız ve bir oğlan çocuğu sahibi olan Şule Akar'ın kızı doktor, oğlu ise ekonomi bölümü mezunudur.olarak bilinirken şimdilerde oldukça tanınmaya başlayan Şule Akar hakkında daha fazla bilgi için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.olarak bilinenve hayatı oldukça merak edilmektedir. Şule Akar diyetisyenlik yapmaktadır. Bu sayede eşi Hulusi Akar'ın da zayıflamasını sağlayarak gündeme gelmiştir.Şule akar 2017 senesinde 30 Ağustos'ta dua sırasında başörtüsü takmasıyla oldukça konuşulmuştu. Şule Akar bir kız ve bir erkek çocuğuna sahiptir. Kızı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Oğlu ise Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. Şule Akar'ın oğlu şu anda İngiltere'de çalışmaya devam etmektedir.Şule Akar dikkat çeken bir mesleğe sahip olmasıyla çoğu kişinin gündemi arasında yer almaktadır.Şule Akar Beslenme ve Diyetetik mezunudur. Şule Akar halen diyetisyenlik mesleğini sürdürmektedir. Ayrıca eşi Hulusi Akar'a da bu konuda yardımcı olarak zayıflamasına katkıda bulunmuştur.Hulusi Akar 12 Mart 1952 doğumludur. Hulusi Akar kaç yaşında sorusuna cevap olarak Hulusi Akar 69 yaşındadır.sorusu da eşinin hayatının öğrenilmesinin ardından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Hulusi Akar Kayseri'de dünyaya gelmiştir.1972 yılında Kara Harp Okulunu bitirmiştir. 1980 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri'nde görev almıştır. 1982 yılında Kara Harp Akademisi'ni tamamlayarak karargâh bölük komutanlığı görevinde bulundu. Birçok subaylık tecrübesinden sonra 2011 senesinde Orgeneral olmuştur. 2011-2013 senelerinde Genelkurmay 2. Başkanlığı yapmıştır. 2013'te ise Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapmaya başlamıştır. 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2016'da ise darbe girişimi sırasında rehin alınmıştır. Yapılan operasyon sonucunda darbe girişimcilerinin elinden kurtulmuştur. 2018 yılında ise Milli Savunma Bakanı görevine atanmıştır. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca konuşmaktadırÇoğu kişi Hulusi Akar'ın nereli olduğunu öğrendikten sonrasorusu sorulmaktadır. Hulusi Akar aslen Kayserilidir. Hulusi Akar'ın Çerkez olup olmadığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.Hulusi Akar iki çocuk babasıdır. Hulusi Akar'ın kızı Hacettepe Tıp Fakültesi mezunudur. Şuanda doktorluk görevini sürdürmektedir. Hulusi Akar'ın kızı dışında bir de İngiltere'de yaşayan oğlu bulunmaktadır. Kendisi Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur.