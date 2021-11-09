HSK üyeliğinde flaş gelişme!

HSK Birinci Daire üyesi Hamit Kocabey’in istifasıyla boşalan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için Meclis Başkanlığı’na 26 aday başvurmuştu. Meclis Başkanlığı, HSK üyeliğine başvuru yapan adayların listesini Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderdi. Yarın gerçekleştirilecek olan toplantı ile komisyon üyeleri, 26 aday içerisinden 3 adayı belirleyecek ve 11 kasım da TBMM Genel Kurulunda yapılacak olan seçimle HSK üyesi belirlenmiş olacak.

HSK Birinci Daire üyesi Hamit Kocabey'in istifasıyla boşalan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için başvurular 1 kasım da başlamış ve 5 kasım saat 17.00'de sona ermişti. Meclis Başkanlığı'na 26 aday başvuruda bulunurken, Meclis Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderdi.Komisyon, yarın gerçekleştireceği toplantıda başvuru yapanlar arasından 3 adayı üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Daha sonra komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından TBMM Genel Kurul'da perşembe günü gizli oyla seçim yapılacak.26 KİŞİ BAŞVURDUHamit Kocabey'in yerine kimin seçileceği yargı camiası tarafından merakla beklenirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne HSK üyeliği için başvuruda bulunan isimler ise şöyle:Arzu Sonsuz AvukatAyşegül Özkurt AvukatSeçkin Yavuzdoğan Öğretim ÜyesiAli Yaşar Özkan AvukatMehmet Altıkulaç AvukatTimur Borahan AvukatAli Çelikkaya AvukatBarış Bilgin Dilmen AvukatAyşe Nacar Yılmaz AvukatErcan Ezgin AvukatMustafa Halit Çelik AvukatTuğçe Duygu Köksal AvukatGürsel Ekmen Miroğlu AvukatPelin Çelik Sakarya AvukatEfkan Günaydınoğlu AvukatGürhan Demirel Avukat (Kırıkkale Ünv. Hukuk Müşaviri)Hakan Akarken AvukatUğur Ersoy Öğretim ÜyesiFevzi Gümüş AvukatHavvanur Yurtsever Avukat (Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yrd.)Ali Yılmaz AvukatNuriye Ayşe Boztosun Öğretim ÜyesiAbdurrahman Aykut Dikencik AvukatAbdullah Kaya AvukatMüslüm Akıncı Öğretim ÜyesiFigen Şaştım Hukuk MüşaviriKARMA KOMİSYON 3 ADAY BELİRLEYECEKMeclis Başkanlığı, HSK üyeliği için yapılan başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderdi. Komisyon, başvuru yapanlar arasından 3 adayı üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla yarın gerçekleştireceği toplantı sonrası belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.TBMM GİZLİ OYLA SEÇİM YAPACAKTBMM, komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından gizli oyla perşembe günü seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu aranacak, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.