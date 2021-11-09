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HSK üyeliğinde flaş gelişme!

HSK Birinci Daire üyesi Hamit Kocabey’in istifasıyla boşalan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için Meclis Başkanlığı’na 26 aday başvurmuştu. Meclis Başkanlığı, HSK üyeliğine başvuru yapan adayların listesini Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderdi. Yarın gerçekleştirilecek olan toplantı ile komisyon üyeleri, 26 aday içerisinden 3 adayı belirleyecek ve 11 kasım da TBMM Genel Kurulunda yapılacak olan seçimle HSK üyesi belirlenmiş olacak.

Ekleme: 9.11.2021 - 22:58 Güncelleme: 9.11.2021 - 23:00 / Editör: Ozge Selin
HSK üyeliğinde flaş gelişme!
HSK Birinci Daire üyesi Hamit Kocabey'in istifasıyla boşalan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için başvurular 1 kasım da başlamış ve 5 kasım saat 17.00'de sona ermişti. Meclis Başkanlığı'na 26 aday başvuruda bulunurken, Meclis Başkanlığı, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderdi.

Komisyon, yarın gerçekleştireceği toplantıda başvuru yapanlar arasından 3 adayı üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Daha sonra komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından TBMM Genel Kurul'da perşembe günü gizli oyla seçim yapılacak.

26 KİŞİ BAŞVURDU

Hamit Kocabey'in yerine kimin seçileceği yargı camiası tarafından merakla beklenirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne HSK üyeliği için başvuruda bulunan isimler ise şöyle:

Arzu Sonsuz Avukat
Ayşegül Özkurt Avukat
Seçkin Yavuzdoğan Öğretim Üyesi
Ali Yaşar Özkan Avukat
Mehmet Altıkulaç Avukat
Timur Borahan Avukat
Ali Çelikkaya Avukat
Barış Bilgin Dilmen Avukat
Ayşe Nacar Yılmaz Avukat
Ercan Ezgin Avukat
Mustafa Halit Çelik Avukat
Tuğçe Duygu Köksal Avukat
Gürsel Ekmen Miroğlu Avukat
Pelin Çelik Sakarya Avukat
Efkan Günaydınoğlu Avukat
Gürhan Demirel Avukat (Kırıkkale Ünv. Hukuk Müşaviri)
Hakan Akarken Avukat
Uğur Ersoy Öğretim Üyesi
Fevzi Gümüş Avukat
Havvanur Yurtsever Avukat (Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Yrd.)
Ali Yılmaz Avukat
Nuriye Ayşe Boztosun Öğretim Üyesi
Abdurrahman Aykut Dikencik Avukat
Abdullah Kaya Avukat
Müslüm Akıncı Öğretim Üyesi
Figen Şaştım Hukuk Müşaviri

KARMA KOMİSYON 3 ADAY BELİRLEYECEK

Meclis Başkanlığı, HSK üyeliği için yapılan başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderdi. Komisyon, başvuru yapanlar arasından 3 adayı üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla yarın gerçekleştireceği toplantı sonrası belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak.

TBMM GİZLİ OYLA SEÇİM YAPACAK
TBMM, komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından gizli oyla perşembe günü seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu aranacak, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.
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