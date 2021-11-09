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Ekmeğin Küflenmesi Nasıl Önlenir?

Ekmek, nemli ortamlarda bekletildiğinde hızlı bir şekilde küflenir. Ekmeğin küflenmesini önlemek için bazı püf noktalar vardır. Peki Ekmeğin Küflenmesi Nasıl Önlenir?

Ekleme: 9.11.2021 - 12:58 Güncelleme: 9.11.2021 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Ekmeğin Küflenmesi Nasıl Önlenir?
Türk mutfağının vazgeçilmezi olan ve yemeklerin yanında mutlaka sunulan ekmekler, temel gıdaların başında gelir. Kısa süre içerisinde tüketilmesi gereken ekmekler, zaman geçtikçe bayatlamaya ve küflenmeye başlar. Özellikle sıcak havalarda daha kısa sürede küflenen ekmekler, tekrar tüketilmeye uygun değildir. Peki ekmeğin küflenmesi nasıl önlenir? Ekmeğin küflenmemesi için ne yapılmalı? İşte ekmeğin küflenmesini önlemenin yolları...

Ekmeği Dondurun


Öncelikle somun ekmeği istediğiniz şekilde dilimleyin. Dondurma işleminden sonra dilimlemek giderek zorlaşacaktır.
Somun ekmek dilimlerinin birbirine yapışmasını önlemek için aralarına yağlı kağıt serin. Bir dilim, bir kağıt olacak şekilde üst üste dizin. Yağlı kağıt yerine alüminyum folyo da kullanabilirsiniz.
Somunu saklamak için buzdolabı poşetine koyun ve havasını alarak ağzını bağlayın.
Her kullanımdan sonra bu şekilde poşetlere koyarak buzluğa yerleştirin. Bu sayede 6 aya kadar taze kalmasını sağlayabilirsiniz.
Ekmekleri yemek istediğinizde, önce poşetten çıkartın ve yağlı kağıdın içinde çözülmesini bekleyin. Daha sonra ısıtarak afiyetle yiyebilirsiniz.

Ekmeğin Küflenmesi Nasıl Önlenir?

Nemsiz Yerde Saklayın


Ekmeği serin ve kuru bir yerde saklamak raf ömrünü uzatır.
Bunun için kapanabilen bir ekmeklik alabilirsiniz. Ekmekliği ısıtıcılardan (fırın, ocak, doğalgaz vb.) uzağa yerleştirin.
Ekmekleri tükettikten sonra arta kalanları ekmekliğin içerisine koyun ve kapağını hava almayacak şekilde kapatın.

Ekmeğin Küflenmemesi İçin Ne Yapılmalı?


Ekmek dilimlerine ıslak elle dokunmaktan kaçının.
Eğer ekmek ıslandıysa ağzı kapalı bir torbaya koymaktan kaçının. Islak ekmeği torbaya koymak nemlendirir ve küflenme sürecini hızlandırır.
Ekmeği kesinlikle buzdolabına koymayın. Buzdolabı küflenmeyi önlese de, ekmeğin bayatlamasına yol açar. Ve ekmek lezzetini kısa sürede kaybeder.
Buzdolabı yerine yukarıda bahsettiğimiz gibi poşetleyerek buzluğa koyun.
Ev yapımı ekmeklerin raf ömrü daha uzundur. Bu süreyi uzatmak için ekmek yaparken mutlaka ekşi maya kullanın.
Askorbit asit veya lesitin gibi doğal koruyucular hamurun nemini korumaya yardımcı olur.
Bal, tarçın, karanfil veya sarımsak da küfe karşı etkili olan besinlerdir. Ekmeğin içine bu besinlerden biri ekleyerek hem daha lezzetli, hem de daha dayanıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Ekmeğin Küflenmesi Nasıl Önlenir?

Küflü Ekmek Yenir Mi?


Küflenmiş ekmek hiçbir şekilde tüketilmemelidir. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca ekmek küflendiğinde koklanmamalı ve yanında nefes alınmamalıdır. Küflenmiş ekmeği koklamak, solunum sorunlarına yol açabilir.

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