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Beyaz Gazete
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ByLock'un lisans sahibi David Keynes serbest bırakıldı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in, 3 Kasım'da tahliyesine karar verildi.

ByLock'un lisans sahibi David Keynes serbest bırakıldı
Ekleme: 9.11.2021 - 12:44 Güncelleme: 9.11.2021 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
ByLock'un lisans sahibi David Keynes serbest bırakıldı
ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliyesi kamuoyunun gündemine oturdu.

ABD'de vatandaşlık alarak Alpaslan Demir olan ismini David Keynes olarak değiştiren ve FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan ByLock'un patent sahibi hakkında, 17 Aralık 2020'de yakalama emri çıkartılmıştı.

İtirafçı olmak için savcılığa başvuru yapıp, 9 Haziran'da ABD'den İstanbul'a gelen Keynes, havalimanında gözaltına alınıp, ardından tutuklandı.

DELİLLER TOPLANDI

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 3 Kasım'da, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklu yargılanan David Keynes ile ilgili dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesini yaptı.

Mahkeme, Cumhuriyet savcısının 27 Ekim'deki mütalaasında sanığın tahliyesini talep ettiğini belirterek, Keynes hakkındaki delillerin büyük oranda toplandığını kaydetti.

3 KASIM'DA TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından Türkiye'ye gelen sanığın kaçma şüphesinin bulunduğuna dair somut bir olgunun olmadığına kanaat getiren mahkeme, hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ihtimalinin olması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Keynes'in tahliyesine hükmetti.

Heyet, Silivri Cezaevi'nde yatan sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını karara bağladı.
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