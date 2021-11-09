Biotin Nedir?



Biotin Faydaları Nelerdir?



, H vitamini veya B7 vitamini adı verilen bir B vitaminidir. Biotin, saç, cilt ve tırnak sağlığına fayda sağladığı için son zamanlarda kozmetiklerin bir parçası haline geldi. Bu nedenle sıkça duyduğumuz vitaminlerden biridir. Peki? Sizler içinnı ve nasıl kullanabileceğinizi sıraladık.Biotin, son zamanlarda giderek daha popüler hale gelen ve B7 vitamini olarak da bilinen bir vitamindir. Tıpkı diğer B vitaminleri gibi gıdalarda ve takviyelerde bulunan suda çözünen bir vitamindir. Biotin, enzimlerin gıdalardaki yağları, karbonhidratları ve proteinleri parçalamasına yardımcı olmada hayati bir rol oynar. Ayrıca hücreler tarafından yayılan sinyallerin ve genlerin aktivitesinin düzenlenmesine yardımcı olur.Biyotin ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Biotin bir vitamin olarak bilinir ve saça faydaları ile bilinir, ancak bu iddiaları destekleyecek çok az bilimsel kanıt vardır. Sınırlı çalışmalarda, birkaç vakada, yüksek dozda biotin'in çocuklarda nadir görülen saç hastalıklarını tedavi edebileceği bildirilmiştir. Kozmetiklerde bulunan biotinin bir diğer faydası da tırnak ve cilt sağlığına iyi gelmesidir. Bazı araştırmalarda, yüksek dozda biotin alan kişilerin tırnakları ince ve kırılgandı ve sert tırnaklara dönüşüyordu. Ayrıca bebekler üzerinde yapılan bir çalışmada yüksek doz biotinin deri döküntülerini iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Ancak biotinin tırnak ve derideki rolü tam olarak kanıtlanamamıştır.Biotinin multipl skleroz (MS olarak adlandırılan) tedavisinde de olumlu sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. MS hastalığının nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ve basitçe hücrelerin düzgün çalışamadığı bir hastalık olarak adlandırılabilir. Çalışmada yüksek doz biotin verilen hastaların semptomlarının düzeldiği gözlemlendi. Araştırma devam ediyor. Biyotinin bir diğer faydası olarak kan şekeri üzerindeki olumlu etkisi sayılabilir. Biotin eksikliği vücutta glikoz kullanımını bozabilir ve biotin takviyesi diyabetik hastalarda nevraljiye iyi gelir. Bu nedenle kan şekeri seviyeleri üzerinde olumlu bir etki görülebilir.-Günümüzde saç bakım ürünlerinde biotin takviyesi yaygın hale geldi. Şampuanlara ve saç bakım ürünlerine saça iyi geldiği iddiasıyla eklenmiştir. Şampuan biotin, özellikle keratin arttırıcılar içerir. Keratin, saç, tırnak ve cildi oluşturan temel bir proteindir. Biyotin, kreatinin oluşumunda yer almasına rağmen, kesin rolü belirsizdir. Biotin genellikle yiyeceklerden kolayca elde edilir. Biotin eksikliği durumunda görülen belirtilerden biri de saç dökülmesidir. Bununla birlikte, saç büyümesi veya saç sağlığı ile ilgili raporlar çok sınırlıdır ve bu çalışmalar ağırlıklı olarak çocuklara yöneliktir. Bu nedenle sağlıklı saçların tek nedeni biotin olmamalıdır.-Biotin, metabolizma için gerekli bir B vitaminidir. Vücut karbonhidratları, yağları ve proteinleri parçaladığında, biotin birçok enzime yardımcı olur. Yapısal olarak, vücudun sağlıklı kalması için yeterli miktarda biotine ihtiyacı vardır.-Biotin eksikliği, özellikle burun ve ağız çevresinde cildin soyulmasına neden olabilir. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için sadece biotine değil, aynı zamanda B vitamini kompleksine de ihtiyaç vardır. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi biotinin cilde faydaları konusunda çok az bilimsel araştırma bulunmaktadır. Bebeklerde cilt kaybı yüksek doz biotin ile tedavi edilmiş olsa da henüz yeterli bilimsel kanıt yoktur.-Hamilelik sırasında biyotin eksikliği, fetüsün biyotin arzını olumsuz etkiler ve fetal gelişimi bozar. Ancak B7 vitamini doğrudan aile planlamasında kullanılmaz. Bununla birlikte, karışık vitamin takviyelerinde az miktarda biotin desteği bulunabilir. Çoğu gıdanın biotin içeriği bilinmemekle birlikte, hamile ve emzikli kadınların biotin ihtiyaçlarını karşılamak için gıdaya güvenmeleri gerekir. Bunun nedeni, yüksek dozların bebekler için tehlikeli olabilmesidir. Bu nedenle biotin ciddi bir eksiklik olmadıkça takviye olarak önerilmez.-Biotin, vücuttaki glikozu işlemek için gerekli bir vitamindir. Çalışmalar, biotinin tip 2 diyabetli hastalarda glikoz ve trigliserit düzeylerini artırabildiğini ve diyabetik sinir hasarının neden olduğu ağrıyı azalttığını göstermiştir. Mevcut raporlar, uzun süreli yüksek doz biyotin tedavisinin hastalıkla ilişkili sinir ağrısını da azaltabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde, uzun süreli tedaviden sonra tip 1 diyabetli hastalarda kan şekeri regülasyonunu etkili bir şekilde iyileştirebileceğini ve ağrıyı hafifletebileceğini vurguladı. Bununla birlikte, bu çalışmalar yeterli kanıt olarak kabul edilmek için daha fazla örnek gerektirir.-Kalp hastalığına genetik yatkınlığınız varsa veya kalp hastalığınız varsa biotin'i dikkatli kullanmalısınız. Bunun nedeni olası bir kalp krizinde aşırı miktarda bitonin varlığında yapılan testlerin ciddi sorunlara yol açabilmesidir. Vücuttaki yüksek doz biotin, kan testlerinde troponin maddelerinin doğru oranını sağlayamayabilir. Yanlış veriler yapılacak tanıyı yanlış yönlendirebilir. Bu nedenle, kalp hastalığı riskiniz varsa, bir doktor rehberliğinde biotin almak en güvenlisidir.