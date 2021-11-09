Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yaşanan olayla ilgili Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Sıtmapınarı caddesindeki 2 katlı bir binanda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Şu ana kadar toplamda 13 vatandaşın enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı aktarılırdı.BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONUBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yaşanan olayla ilgili Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı telefonla arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.