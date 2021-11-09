  • USD: 9,68 - 9,70
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Azerbaycan tezkeresi Meclis'e sunuldu

Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Azerbaycan tezkeresi Meclis'e sunuldu
Ekleme: 9.11.2021 - 11:23 Güncelleme: 9.11.2021 - 11:23 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan tezkeresi Meclis'e sunuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarılı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan "Üçlü Bildiri"de, bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

Tezkerede, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in, faaliyetlerine başarıyla devam ettiğine dikkat çekilen tezkerede, Türkiye'nin, Ortak Merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı vurgulandı.

TSK personelinin Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarlarının bir gereği olduğuna dikkat çekilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Bu mülahazalarla 16 Ağustos 2010'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Ortak Merkez'in görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile verilen iznin süresinin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım."
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar
Meral Akşener küfürbaz Lütfü Türkkan'a sahip çıktı! Şehit ağabeyini hedef aldı: Planlı bir provokasyon
İyi Partili Lütfü Türkkan'ın saldırdığı Şehit Kaymakam Safitürk'ün babası: Milletvekilliğinin düşürülmesi lazım
Azerbaycan tezkeresi Meclis'e sunuldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde billboard skandalı! Adrese teslim 245 milyon liralık ihale!
Başkan Erdoğan'dan iki müjde: Faturalardan TRT payı kalkıyor, 40 bin yeni personel alınacak
121 tim bölgeye sevk edildi! Dev operasyon başladı...
Merkez Bankası'ndan yeni hamle: O oranlar değişti! Karar Resmi Gazete'de
Ev alım-satımında yeni dönem başlıyor! Türkiye'de bir ilk olacak
Nedim Şener: Lütfü Türkkan patlayan bir lağımdır
Kemal Kılıçdaroğlu 'Lütfü Türkkan' suskunluğunu bozdu: Bu bir provokasyon
Facebook muhbiri her şeyi tek tek anlattı! Çocuklara böyle zarar veriyor..
Lütfü Türkkan'a anlamlı tepki! AK Partili isimler öncü oldu İBB meclisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla açıldı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan Lütfü Türkkan'a arka çıkan CHP'ye: Rezilliği savunma saygısızlığında bulunuyor
AFAD açıkladı, Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu
AK Parti'li Hamza Dağ, CHP'li Faik Öztrak'ın İzmir yalanını ortaya çıkardı: Bir CHP klasiği...
8 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum..
Başkan Erdoğan'dan 'TRT payı' ve 'enerji fonu kesintisi' açıklaması: Kesintileri kaldırma kararı aldık
Cumhurbaskanligi Kabine Toplantisi Sona Erdi! Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor!
Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Tarihinin en yüksek kapanışını yaptı
Avrupa'da kuş gribi vakaları yayılıyor

Avrupa'da kuş gribi vakaları yayılıyor

Osmangazi Köprüsü'nün sis içinde kaldığı anlar

Osmangazi Köprüsü'nün sis içinde kaldığı anlar

Meteoroloji uyardı! Bu iki güne dikkat: 13 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Bu iki güne dikkat: 13 ilde kar yağışı bekleniyor

Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı

Kiraladığı evde hayatının şokunu yaşadı! Gizli bölmeyi açınca inanamadı

Aydın'da doğan buzağı veterinerleri şoke etti! Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu

Aydın'da doğan buzağı veterinerleri şoke etti! Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu

Twitter tepki çeken özelliği bir kez daha kaldırdı

Twitter tepki çeken özelliği bir kez daha kaldırdı