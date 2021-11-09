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121 tim bölgeye sevk edildi! Dev operasyon başladı...

Son dakika haberine göre; terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine fırsat vermemek amacıyla Eren Kış-1 operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyona 121 tim halinde bin 550 personelin katıldığı bildirildi. Operasyon Şırnak'ın 'Bestler-Dereler' bölgesinde gerçekleştiriliyor.

121 tim bölgeye sevk edildi! Dev operasyon başladı...
Ekleme: 9.11.2021 - 11:07 Güncelleme: 9.11.2021 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
121 tim bölgeye sevk edildi! Dev operasyon başladı...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik kış operasyonlarının ilkinin başlatıldığı duyuruldu. Eren Kış-1 Operasyonu Şırnak ilinin Bestler-Dereler bölgesinde yapılırken, 121 tim halinde bin 550 personel bölgeye sevk edildi.

EREN KIŞ-1 OPERASYONU BAŞLADI

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde 'EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)' Operasyonu başlatıldı.

121 TİM KATILIYOR

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.550) personel [(121) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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