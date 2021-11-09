121 tim bölgeye sevk edildi! Dev operasyon başladı...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik kış operasyonlarının ilkinin başlatıldığı duyuruldu. Eren Kış-1 Operasyonu Şırnak ilinin Bestler-Dereler bölgesinde yapılırken, 121 tim halinde bin 550 personel bölgeye sevk edildi.EREN KIŞ-1 OPERASYONU BAŞLADIBakanlık'tan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde 'EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)' Operasyonu başlatıldı.121 TİM KATILIYOROperasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.550) personel [(121) operasyonel tim] görev alıyor.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.