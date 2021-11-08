  • USD: 9,68 - 9,70
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pancar Çorbası Faydaları Nelerdir? Pancar Çorbası Tarifi

Pancar çorbası sağlığa olan faydalarıyla ve mükemmel lezzetiyle çoğu kişi tarafından tercih edilmektedir. Pancar çorbası tarifi ve pancar çorbası nasıl yapılır sorusu bu sebeple oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, pancar çorbası faydaları nelerdir? Pancar çorbası nasıl yapılır? Pancar çrob

Ekleme: 8.11.2021 - 15:26 Güncelleme: 8.11.2021 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Pancar Çorbası Faydaları Nelerdir? Pancar Çorbası Tarifi

Pancar çorbası içinde birçok vitamin bulunduran lezzetli çorbalar arasında yer almaktadır. Pancar çorbası sadece lezzetiyle değil sağlık deposu olması sebebiyle de oldukça tercih edilmektedir. Pancar çorbası faydaları ve pancar çorbası tarifi bu noktada en merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle ek gıdaya başlayan bebekler için de tercih edilen pancar çorbası her yaştan insana hitap eden lezzetli çorbalar arasında yer almaktadır. Sizde pancar çorbasının lezzetinden ve şifasından yararlanmak istiyorsanız yazımızın devamını takip ederek pancar çorbası tarifi ve pancar çorbası faydaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Pancar Çorbası Faydaları Nelerdir?


Kırmızı pancar çorbası faydaları arasında soğuk algınlığı ve benzeri hastalıklardan koruması ilk sırada yer almaktadır. Pancar çorbası içinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Bağışıklığı güçlendirmesi de içinde bulundurduğu yüksek C vitamini sayesinde mümkün olmaktadır. Kabızlık sorunu için pancar çorbası iyi bir çözüm olarak sunulmaktadır. Ayrıca pancar çorbası faydaları arasında şu özellikler de yer almaktadır;

- Kan basıncını dengeleyerek tansiyon hastalıklarına karşı mücadele etmektedir. Kan basıncı yüksekliği sonucu oluşabilecek kalp yetmezliği, felç, inme ve benzeri rahatsızlıkların oluşma olasılığını önemli ölçüde azaltır.
- Kalbi korumakta da oldukça etkili olan pancar çorbası kronik kalp yetmezliğinden birçok soruna kadar fayda sağlamaktadır.
- Sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklara iyi gelerek mideyi ve bağırsakları rahatlatır.





Pancar Çorbası Zararları


Pancar çorbası zararları sebebiyle de oldukça merak edilen çorbalar arasındadır. Büyük yan etkilere sahip olmasa da pancar çorbası aşırı tüketimi sonucunda yüksek tansiyon rahatsızlığına neden olabilmektedir. Ayrıca pancarın içinde şeker de bulunduğundan şeker hastalarının dikkatli bir şekilde tüketmesi önerilmektedir.

Pancar Çorbası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler


Pancar çorbası tarifi için ana malzememiz tabi ki pancar olacak. Bunun dışında kolayca buluna malzemeler sayesinde pancar çorbanızı kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte pancar çorbası yapmak için gerekli olan malzemeler;
- 6 adet pancar
- 3 kaşık zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
Sunumu için
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı labne
- Yarım çay kaşığı karabiber

Pancar Çorbası Nasıl Yapılır?


Pancar çorbası tarifi için 6 adet pancarı bol suda yıkamanız gerekmektedir. Kabuklarını soymayarak güzelce yıkadıktan sonra tencereye koyarak üzerini geçene kadar su ilave edin. 30 dakika boyunca haşladığınız pancarların ılımasını bekleyerek kabuklarını rahatça soyabilirsiniz. Pancar çorbası nasıl yapılır? Haşladığınız pancarları büyük bir şekilde doğrayın. Ardından zeytinyağı ve tuz ekleyerek mutfak robotuyla çekin. Arada azar azar su ilave ederek işleminizi çok daha kolaylaştırabilirsiniz. Püreden ah cıvık yoğun bir çorba hazırlamak istediğimiz için bu noktada su eklerken dikkatli olmamız gerekmektedir. Üzeri için yoğurt ve labneyi karıştırıp ilave edebilirsiniz.





Pancar Çorbası Kalori


Pancar çorbası kalori değeriyle de merak konusu olmaktadır. Özellikle içinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde pancar çorbası çoğu kişinin tercihi haline gelmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen kişiler tarafından da oldukça tercih edilen pancar çorbası kalori değeri bir porsiyon için yaklaşık 160 kaloridir.
Başkan Erdoğan'dan 'TRT payı' ve 'enerji fonu kesintisi' açıklaması: Kesintileri kaldırma kararı aldık
Cumhurbaskanligi Kabine Toplantisi Sona Erdi! Başkan Erdoğan ulusa sesleniyor!
Borsa İstanbul'dan yeni rekor! Tarihinin en yüksek kapanışını yaptı
Mehmet Yılmazer'den, Mansur Yavaş'a tepki: Sözde demokrat ağızlı Mansur Yavaş’ın Lütfü Türkkan’a sessizliğini kınıyorum
İsrail basınından kan donduran iddia: İsrail bile bile vurmuş!
Bakir İzetbegoviç: Erdoğan çok güçlü bir lider
Ak Parti'den flaş sözler: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir
İYİ Partili Meral Akşener, Lüftü Türkkan'ın şehit ailesine küfrü hakkında ilk kez konuştu! Skandalın üstünü örtmek için bakın ne dedi!
CHP'den Lütfü Türkkan'a destek: Provokasyon var!
CHP'li İzmir borçlarını vatandaştan karşılıyor! Suya yüzde 30 zam!
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta getirildi: 'Millet İttifakı FETÖ destekli' demişti
AK Partili Akbaşoğlu'ndan 'Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu?' sorusuna net yanıt: Anayasa çok açık...
Lütfü Türkkan'a tepkiler dinmiyor! 'Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanıp sıkılmadın mı?'
Şehit ailesine küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ tetikçiliği belgelendi!
Amerikalı uzman: Türkiye 3 kıtada dengeleyici faktör, ABD artık süper güç olmadığını anlamalı
Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler vatandaşı isyan ettirmişti: Polis harekete geçt
Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı koruyan İYİ Parti'nin bir istismarı ortaya çıktı: Ömer'in Yolu
Aliyev Karabağ zaferinin yıl dönümünde orduya seslendi: Ermenistan ordusu diz çöktü
Ruslar itiraf etti: Bayraktar TB2'yi durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım
Pastırma sıcakları bitti, kar ve yağmur geliyor

Pastırma sıcakları bitti, kar ve yağmur geliyor

Müsilajda korkulan bir durum yok: Alg çoğalması hayra alamet değil

Müsilajda korkulan bir durum yok: Alg çoğalması hayra alamet değil

Uludağ'ı da erittik! Milli parkta korkunç tablo

Uludağ'ı da erittik! Milli parkta korkunç tablo

Yer Ordu! Genç kadını gören şoke oldu!

Yer Ordu! Genç kadını gören şoke oldu!

Aydın'da doğan buzağı veterinerleri şoke etti! Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu

Aydın'da doğan buzağı veterinerleri şoke etti! Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu

Twitter tepki çeken özelliği bir kez daha kaldırdı

Twitter tepki çeken özelliği bir kez daha kaldırdı