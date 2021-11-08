Pancar Çorbası Faydaları Nelerdir? Pancar Çorbası Tarifi

Pancar Çorbası Faydaları Nelerdir?

Pancar Çorbası Zararları

Pancar Çorbası Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

Pancar Çorbası Nasıl Yapılır?









Pancar Çorbası Kalori

Pancar çorbası içinde birçok vitamin bulunduran lezzetli çorbalar arasında yer almaktadır. Pancar çorbası sadece lezzetiyle değil sağlık deposu olması sebebiyle de oldukça tercih edilmektedir.vebu noktada en merak edilen konular arasında yer almaktadır. Özellikle ek gıdaya başlayan bebekler için de tercih edilen pancar çorbası her yaştan insana hitap eden lezzetli çorbalar arasında yer almaktadır. Sizde pancar çorbasının lezzetinden ve şifasından yararlanmak istiyorsanız yazımızın devamını takip ederekı hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.Kırmızıarasında soğuk algınlığı ve benzeri hastalıklardan koruması ilk sırada yer almaktadır. Pancar çorbası içinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Bağışıklığı güçlendirmesi de içinde bulundurduğu yüksek C vitamini sayesinde mümkün olmaktadır. Kabızlık sorunu için pancar çorbası iyi bir çözüm olarak sunulmaktadır. Ayrıcaarasında şu özellikler de yer almaktadır;- Kan basıncını dengeleyerek tansiyon hastalıklarına karşı mücadele etmektedir. Kan basıncı yüksekliği sonucu oluşabilecek kalp yetmezliği, felç, inme ve benzeri rahatsızlıkların oluşma olasılığını önemli ölçüde azaltır.- Kalbi korumakta da oldukça etkili olan pancar çorbası kronik kalp yetmezliğinden birçok soruna kadar fayda sağlamaktadır.- Sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıklara iyi gelerek mideyi ve bağırsakları rahatlatır.sebebiyle de oldukça merak edilen çorbalar arasındadır. Büyük yan etkilere sahip olmasa da pancar çorbası aşırı tüketimi sonucunda yüksek tansiyon rahatsızlığına neden olabilmektedir. Ayrıca pancarın içinde şeker de bulunduğundan şeker hastalarının dikkatli bir şekilde tüketmesi önerilmektedir.için ana malzememiz tabi ki pancar olacak. Bunun dışında kolayca buluna malzemeler sayesinde pancar çorbanızı kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte pancar çorbası yapmak için gerekli olan malzemeler;- 6 adet pancar- 3 kaşık zeytinyağı- 1 tatlı kaşığı limon suyu- 1 çay kaşığı tuzSunumu için- 3 yemek kaşığı yoğurt- 2 yemek kaşığı labne- Yarım çay kaşığı karabiberPancar çorbası tarifi için 6 adet pancarı bol suda yıkamanız gerekmektedir. Kabuklarını soymayarak güzelce yıkadıktan sonra tencereye koyarak üzerini geçene kadar su ilave edin. 30 dakika boyunca haşladığınız pancarların ılımasını bekleyerek kabuklarını rahatça soyabilirsiniz.Haşladığınız pancarları büyük bir şekilde doğrayın. Ardından zeytinyağı ve tuz ekleyerek mutfak robotuyla çekin. Arada azar azar su ilave ederek işleminizi çok daha kolaylaştırabilirsiniz. Püreden ah cıvık yoğun bir çorba hazırlamak istediğimiz için bu noktada su eklerken dikkatli olmamız gerekmektedir. Üzeri için yoğurt ve labneyi karıştırıp ilave edebilirsiniz.değeriyle de merak konusu olmaktadır. Özellikle içinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde pancar çorbası çoğu kişinin tercihi haline gelmektedir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen kişiler tarafından da oldukça tercih edilendeğeri bir porsiyon için yaklaşık 160 kaloridir.