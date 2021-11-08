Konya'da şiddetli deprem!
Avrupa Sismoloji Derneği, Konya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Konya'nın 33 kilometre batısındaki depremin 1 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.
Son dakika haberine göre; Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Antalya, Aksaray ve Isparta'da da hissedildi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Konya'nın Meram ilçesinde saat 20:43'te 5.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.61 km olarak açıklandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.