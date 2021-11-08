Konya'da şiddetli deprem!

Son dakika haberine göre; Konya'nın Meram ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Antalya, Aksaray ve Isparta'da da hissedildi.AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Konya'nın Meram ilçesinde saat 20:43'te 5.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.61 km olarak açıklandı.Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.