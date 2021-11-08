Kabine Toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı. G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi, terörle mücadele ve yerli aşı çalışmaları konuşulacak başlıklar arasında olacak.GÖZLER BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DA OLACAKTüm Türkiye'de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Kabine kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla her kabine sonrasında paylaşan Başkan Erdoğan'ın özellikle Suriye sınırında bir operasyon olup olmayacağı, sağlıkta Türkovac aşısı ve son günlerde önemli gelişmelerin yaşandığı yerli otomobil TOGG ile ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.G-20 SONRASI İLK KABİNECumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplandı. Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüştüğü G-20 liderler zirvesinin ardından ilk kabine toplantısı olacak.LİDERLERLE OLAN ZİRVENİN DEĞERLENDİRMESİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya medyasında da geniş yer bulan liderlerle diplomasi trafiği içerisinde G-20 zirvesinde gerçekleşen ikili görüşmelerin de kabinenin gündeminde olması bekleniyor.SURİYE'YE OPERASYON VAR MI?Sopn günlerde özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sıkça sorulan sorulardan olan Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadele, olası Suriye operasyonu da değerlendirilecek.YERLİ AŞIDA SON AŞAMA KABİNE TOPLANTISINDAÖte yandan artık son çalışmaların yapıldığı yerli aşımız TURKOVAC ile ilgili çalışmalar da kabinenin gündemine olacak ve bakanların yapacağı sunum ve değerlendirmenin ardından bu akşamki açıklamada bazı tarihlerin de netleşmiş olabileceği bekleniyor.KOVİD-19 MÜCADELESİNDE SON DURUMKoronavirüsle mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili çalışmalar gündemdeki konulardan.YERLİ OTOMOBİL (TOGG) ÜRETİMİNDE PEŞ PEŞE GÜZEL GELİŞMELERYine son haftaya damga vuran yerli otomobil paylaşımları da tüm Türkiye'de heyecan yaratırken kabinede de konuyla ilgili müşterek çalışan bakanların bilgilendirme yapması bekleniyor.Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.