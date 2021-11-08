Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Zafer Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Azerbaycan Zafer Bayramı'na iliişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan mesajında Azerbaycan Zafer Bayramı’nı, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum." dedi.