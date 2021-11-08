Baro adayı CHP'de belirlendi

İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu ile CHP, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu devirmek için harekete geçti.CHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıda belirlenen Erinç Sağkan’ı aday olarak dayatmak için Eskişehir’de gizli bir toplantı düzenlendi. Toplantı sonrası Erinç Sağkan kendi kendini aday ilan etti.FEYZİOĞLU’NA KARŞI ORTAK ADAY ARAYIŞIGeçtiğimiz yıllarda delege sayıları ile tek başlarına Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nı seçme gücüne sahip olan İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu 2020 yılında yapılan düzenleme ile bu imtiyazını kaybetti. İstanbul’un delegesi 137’den 14’e, Ankara’nın delegesi 53’ten 8’e, İzmir’in delegesi 30’dan 6’ya düştü. Bu dağılım 4-5 Aralık’ta Ankara’da yapılacak TBB seçimleri öncesinde bir grup baroyu harekete geçirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir’in başı çektiği bazı barolar mevcut Başkan Metin Feyzioğlu’nu devirmek için ortak aday arayışına girişti.ESKİŞEHİR’DE GİZLİ TOPLANTIAncak bu barolar ortak aday belirlemek için delegeler yerine CHP ile birlikte entrikaya başvurdu. Bir grup baro başkanı önce CHP Genel Merkezi’ne giderek Fevzioğlu’na karşı çıkarılacak ismi belirlemek için ilgili isimlerle toplantı yaptı. İstişareler sonunda Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, ismi ön plana çıktı. Ancak, Sağkan’ı seçtirmek için yeterli delegeye sahip olmayan İstanbul, Ankara ve İzmir Boraları, diğer barolardan destek alabilmek Eskişehir’de gizli toplantı organize etti.ÇEKİRDEK KADRO İLE ÖN TOPLANTIBaro seçimlerinde daha önce eşi görülmemiş toplantıya tüm baro başkanları, değil seçilmiş baro başkanları davet edildi. Ancak bazı başkanlar Eskişehir’e 1 gün önce giderek ön bir toplantı yaptı. Bu çekirdek kadro toplantısına İstanbul, İzmir, Ankara Baro Başkanları’nın yanısıra Denizli, Malatya, Kocaeli ve Bursa gibi illerden CHP’li isimler katıldı. CHP ile birlikte alınan kararlar bir kez daha masaya yatırıldı.TOPLANTIYI TERK ETTİBir gün sonra gerçekleştirilen toplantıya ise 40 kadar baro başkanı katıldı. Bu başkanlardan bazıları toplantının içeriği ve katılımcılarından habersiz olarak gitti. 1 gece öncesinde çekirdek kadro ile toplantı yapıldığını ve kararlar alındığını öğrenen 5 baro başkanı “Önceden alınan kararları burada bize dayatıyorsunuz” diyerek toplantıyı terk etti. Anadolu illerinden gelerek toplantıya bazı baro başkanları “Daha önceki yıllarda bizim fikrimiz hiç önemsenmiyordu.Bize emir eri muamelesi yapıyordunuz. Şimdi de samimi değilsiniz” diyerek tepki gösterdi.ÖNCEDEN BELİRLENEN İSİM İLAN EDİLDİKonuşmanın ardından ön seçim tiyatrosuna geçildi. Toplantıya Doğu ve Güneydoğu illerinden iştirak eden başkanlar seçime katılmadı. Sadece 31 kişinin katıldığı, 3 ismin sözde aday olduğu oylamada, reyler gizli sayıldı. Ardından da CHP Genel Merkezi’nde isminde uzlaşılan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan’ın seçimi kazandığı ilan edildi. Ancak katılımcılar hangi adayın kaç aldığını ve pusulaları görmek istediğini aktarsa da netice alamadı. Sağkan da sosyal medya üzerinden adaylığını ilan etti.İslam’a hakaret ettiTBB’yi ele geçirme planı için ortak aday gösterilmek istenen Erinç Sağkan, İslam dini ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik hakareti ile gündeme gelmişti. Erbaş’ın Cuma hutbesinde İslam’ın zina ve eşcinselliği yasakladığına dair ifadeleri üzerine açıklama yapan Sağkan İslam’a ve Erbaş’a hakaret etmişti. Sağkan şu ifadeleri kullanmıştı: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir.” Bu sözler üzerine Sağkan hakkında ‘dini değerleri aşağılama’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan dava çılmıştı. 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istenen Sağkan’ın ceza alması durumunda aday olamayacağı belirtiliyor.Kimsenin oyu cepte değilSöz konusu toplantıya, seçimlerde oy kullanacak diğer baro başkanları ile delegeler tepki gösterdi. Söz konusu toplantıya çağrılmayan Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, toplantının alternatif bir aday çıkarmaya yönelik olduğunu belirtirken, “Bazı baro başkanları toplantının içeriğinin bu maksatla olduğunu bilmeden katılmışlardır. Kimileri toplantının amacını öğrenip ayrılmıştır. Toplantıya katılım sağlanmış olması çıkan sonucun herkesçe onaylandığı anlamına gelmemektedir. Nitekim toplantı sonrası ortak bir açıklama yapılmasına itirazlar sonucu açıklama yapılmaması bu durumu göstermektedir. Kaldı ki 348 delegenin her biri avukattır. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değildir” dedi. Yaşar ayrıca, “Bugüne kadar Ankara, İstanbul, İzmir Baroları delege hakimiyeti nedeniyle aday belirlemekteydiler. Anadolu barolarının esamesi okunmuyordu. Bugün Anadolu baroları güçlerinin farkındadır” diye konuştu.İradeler yok sayıldıAdaylığını açıklayan eski Birlik Başkanı Vedat Ahsen Coşar ise söz konusu toplantıyla ilgili, “demokratik katılımın dışlandığı ve delegelerin iradesinin yok sayıldığı” tepkisini gösterdi. Sadece delegelerin bulunduğu sosyal medya gruplarında da, “Bize kimse bir şey sormadı. İrademiz yok sayılarak bize isim dayatılmak isteniyor” tepkilerinin yükseldiği belirtiliyor.