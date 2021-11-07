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Bakan Akar İran sınırında!

Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. Kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bakan Akar İran sınırında!
Ekleme: 7.11.2021 - 14:58 Güncelleme: 7.11.2021 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar İran sınırında!
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki 'sancak tevdi töreni'ne de katılacağı bildirildi.
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