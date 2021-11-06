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'Rihanna' İstanbul'da görüldü!

Dünyaca ünlü birçok kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da önceki akşam ilginç bir olay yaşandı. Karaköy'de bir mekanda oturan Brezilya uyruklu kadın, Rihanna'ya olan benzerliğiyle ilgi odağı oldu.

Ekleme: 6.11.2021 - 15:35 Güncelleme: 6.11.2021 - 15:36 / Editör: Ozge Selin
'Rihanna' İstanbul'da görüldü!

Dünyaca ünlü birçok kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da önceki akşam ilginç bir olay yaşandı. Karaköy'de bir mekanda oturan Brezilya uyruklu kadın, Rihanna'ya olan benzerliğiyle ilgi odağı oldu.

Karaköy'de arkadaş grubu ile yemek yiyip eğlenen Brezilyalı kadın, bir anda kendisini Barbadoslu yıldız Rihanna sanan vatandaşların arasında kaldı.

'BEN RIHANNA'
Basın mensuplarının da işin içine girmesiyle iyice havaya giren esmer güzel, kim olduğunu soranlara, 'I'm Rihanna' (ben Rihanna) şeklinde yanıt verdi.


Neşesi bir hayli yerinde olan Brezilyalı kadın, mekanda dünyaca ünlü sanatçı Rihanna'nın şarkılarının çalınmasıyla birlikte ayağa kalkarak bir süre dans etti.

'BEN DE MARILYN MONROE'
Bazı vatandaşlar, objektiflere poz vermeyi ihmal etmeyen yabancı kadının Rihanna olduğuna ikna oldu. Bazıları ise 'Ben de Marilyn Monroe' diyerek, yaşanan ilginç durumu tiye aldı.

Mekanda bulunan birçok kişinin, 'sahte Rihanna'yı cep telefonu kameralarıyla kayda alması ortaya ilginç görüntüler çıkmasına neden oldu.

DÖVMELERİ DE AYNI
Brezilya uyruklu kadının, Rihanna'ya benzerliğinin yanı sıra vücudundaki dövmelerinin de neredeyse dünyaca ünlü şarkıcının dövmeleriyle aynı olması kafa karıştırdı.

MİLYARDERLER LİSTESİNDE
Uzun süredir albüm yapmayan, bunun yerine iç çamaşırı ve plaj giyimi içeren moda markasına yoğunlaşan Rihanna, bu alanda da başarısını ispat etti. Forbes dergisinin duyurduğuna göre Rihanna, 1.7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler kulübünde yer aldı.

Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Barbados doğumlu şarkıcı, Oprah Winfrey'den sonra eğlence dünyasının en zengin kadın yıldızı unvanını da ele geçirdi.
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